מתקפה מפתיעה נגד וינטר: "שבענו מגנרלים"

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

משה פייגלין, שהודיע אמש (שלישי) על איחוד עם בצלאל סמוטריץ' במפלגת 'עוצמה יהודית', התראיין היום ברדיו גלי צה"ל, ועבר בין מקפה נגד וינטר, לבין הקריאה אליו להצטרף למפלגה.

בדבריו אמר פייגלין: "שבענו מגנרלים, זה שהוא רב פעלים בצבא לא אומר שהוא מבשר משהו חדש, כדי לעשות זאת - עליו להצטרף אלינו, מוכן לוותר בשבילו על המקום ה-2 ברשימה". סמוטריץ' עצמו קרא אמש בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14 לוינטר להצטרף למפלגה.

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אמר מסרו פייגלין וסמוטריץ': "החיבור בין הציונות הדתית לזהות הוא החיבור הראשון, במהלך לאיחוד כוחות במחנה הלאומי. במסגרת ההסכמות נשמרה האפשרות לצירופם של מפלגות, כוחות ואישים נוספים מהימין. המטרה היא לגבש בלוק ימין רחב ככל האפשר, לחבר את רסיסי המפלגות במחנה הלאומי ולהבטיח שקולות הימין יתורגמו לכוח פוליטי שיאפשר את הקמתה של ממשלת ימין חזקה".

"הבחירות הקרובות הן בחירות קריטיות לעתיד המחנה הלאומי ולעתידה של מדינת ישראל. הביטחון, ההתיישבות, מערכת המשפט, מניעת הקמתה של מדינה פלסטינית והיכולת שלנו להמשיך ולהוביל את השינויים הגדולים שמדינת ישראל זקוקה להם - הכול מונח על הכף" אמר סמוטריץ'. "ברגע כזה צריך לקחת אחריות. לא רק על המפלגה שלך, אלא על המחנה כולו. האחריות שלנו היא לחבר כוחות, להרחיב את המחנה ולא לאפשר לקולות ימין ללכת לאיבוד".