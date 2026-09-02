חלום של 30 שנה: מצא פרארי F40 מכוסה אבק והחזיר אותה לחיים

המילטון לצד הפרארי שמצא ( צילום: Instagram / lewishamilton )

לואיס המילטון החזיק לאורך השנים בכמה מהמכוניות הנחשקות בעולם, אבל דווקא לאחר שנפרד מאוסף הרכב המרשים שלו, הוא החליט להכניס למוסך מכונית אחת חדשה - או ליתר דיוק, ישנה מאוד. נהג פרארי ואלוף העולם שבע פעמים בפורמולה 1 חשף כי רכש פרארי F40, מכונית שאותה הגדיר כ"מכונית החלומות" שלו מאז ילדותו.

אלא שה-F40 של המילטון אינה מכונית אספנות מבריקה שנרכשה מתצוגה פרטית. לדבריו, המכונית עמדה בתוך מוסך במשך יותר מ-30 שנה, מכוסה בשכבת אבק עבה. בתמונות שפרסם ברשתות החברתיות ניתן לראות את המכונית לפני השיקום, ובהמשך את אנשי פרארי מפרקים ומטפלים במכלולים שלה במסגרת תהליך מקיף במראנלו. המילטון סיפר כי ברגע שמצא את המכונית ידע שהוא חייב לרכוש אותה, והוא אכן עשה זאת. לאחר מכן היא נשלחה למפעל פרארי במראנלו, שם עבדו מהנדסים ומכונאים במשך שבועות כדי להשיב אותה לכביש. התמונות שפרסם מציגות בין היתר טיפול מכני משמעותי שכלל גם את הוצאת המנוע מהמכונית.

ה-F40 כפי שנמצאה ( צילום: Instagram / lewishamilton )

המילטון לצד הפרארי ( צילום: Instagram / lewishamilton )

הבחירה ב-F40 אינה מקרית. כבר לאחר שמכר בשנת 2025 את אוסף מכוניות הכביש שלו, אמר המילטון כי אם קיימת מכונית אחת שעשויה לגרום לו לחזור ולהחזיק רכב אספנות, תהיה זו ה-F40. הוא אף הגדיר אותה בעבר כיצירת אמנות.

ה-F40 נחשבת לאחת המכוניות החשובות והמבוקשות בתולדות פרארי. היא הוצגה בשנת 1987 לציון 40 שנה ליצרנית האיטלקית והייתה אחת המכוניות האחרונות שהושקו בתקופת חייו של מייסד החברה, אנצו פרארי. בניגוד למכוניות-העל המודרניות עמוסות האלקטרוניקה, ה-F40 נבנתה סביב רעיון פשוט יחסית: כמה שפחות משקל וכמה שיותר ביצועים.

מאחורי הנהג מותקן מנוע V8 בנפח 2,936 סמ"ק עם צמד מגדשי טורבו, המפיק 478 כוחות סוס לפי נתוני פרארי. המהירות המרבית הרשמית עומדת על 324 קמ"ש. הכוח מועבר באמצעות תיבת הילוכים ידנית בת חמישה הילוכים, ובמכונית המקורית לא תמצאו מערכות מודרניות כמו בקרת יציבות או שלל אביזרי נוחות.

המילטון לצד הפרארי ( צילום: Instagram / lewishamilton )

עבור המילטון מדובר ביותר מעוד פריט לאוסף. לדבריו, כבר כילד הוא חלם להחזיק F40, וכאשר הצטרף לפרארי הוא אף דאג שמכונית מהדגם תהיה לצדו ביום הראשון שלו במראנלו. כעת החלום הפך לרכוש פרטי ממשי.

פרטים רבים על המכונית עדיין אינם ידועים. המילטון לא חשף כמה שילם עליה, מהו הקילומטראז' שלה או מי היו בעליה הקודמים. מה שברור הוא שאחרי יותר משלושה עשורים של עמידה, אחת ממכוניות-העל האייקוניות בעולם זכתה לחיים חדשים - והפעם היא נמצאת בידיו של אחד הנהגים המצליחים בתולדות הספורט המוטורי.