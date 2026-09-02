יצחק עמית מאשים: הם האחראיים להסתה ולאלימות 

נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, תקף היום (רביעי) שוב בחריפות את "ההסתה" לטענתו נגד השופטים וכלל עובדי מערכת המשפט.

בדבריו אמר עמית: "האלימות כלפי עורכי דין ושופטים אינה צומחת בחלל ריק; והדרך לאלימות פיזית עוברת תחילה באלימות מילולית. ואם יש את נפשך לדעת את המצע עליו נזרעים זרעי האלימות כלפי מערכת המשפט, לך אל התבטאויות של אנשי ציבור, סור אל הרשתות החברתיות – ושם תמצא את התשובה.

‏​השיח המבזה והאלים כלפי שופטים, אינו יכול שלא לחלחל ולהגיע לאולמות בית המשפט ולעורכי הדין. כאשר שופטים או עורכי דין נתונים למתקפות בעלות אופי אישי, ומיוחסים להם מניעים זרים ללא בסיס; כאשר מערכת המשפט מוצגת כפועלת נגד הציבור ולא למענו;

וכאשר מחלוקת על הכרעה שיפוטית או עמדה משפטית חורגת מגדרי הביקורת הלגיטימית, והופכת לביזוי פרסונלי ולשלילת הלגיטימיות של השופט או עורך הדין עצמו – הדברים משפיעים לצערי על היחס הציבורי כלפי מערכת המשפט.

‏​החשיבות של מיתון השיח האלים גוברת בתקופה הנוכחית, כאשר אנו מצויים בעיצומה של מערכת בחירות והרוחות לוהטות מכל קצות הקשת הפוליטית והחברתית. מערכת בחירות היא מטבעה תקופה של מחלוקת, של ביקורת ושל מאבק על רעיונות ועל דרכה של המדינה".