בדרך לאומן: 6 חרדים נעצרו בנתב"ג

רגע לפני הטיסה: שישה נוסעים חייבי גיוס שניסו להסתנן לחו"ל נתפסו על ידי צוותי הביטחון של נמל התעופה בן גוריון - כך הודיעה הבוקר (רביעי) רשות שדות התעופה. לפי הדיווחים, מדובר ככל הנראה בחסידים חרדים שניסו לטוס לאומן לראש השנה.
לפי הודעת הרש"ת, שניים מהחרדים נתפסו בטרמינל 1 של נתב"ג, וארבעה נוספים בטרמינל 3.
בעקבות תפיסת החרדים, השישה הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, ובבדיקה התברר כי עומדים נגדם צווי גיוס אשר מונעים את יציאתם מהארץ.
אלה, לפי הנטען ע"י החריידים, הינם "לומדי התיירה" - אך, יש להודות, בפה מלא, כי בהמוניהם, הם בטלנים ונצלנים, כמו-גם כל האלפים שרואים מסתובבים בשעות הבוקר המאוחרות, ובכל מהלך הימים, ברחובות, מרכזי-קניות, וכד', למשל בעיה"ק רחובות. עובדה !!!