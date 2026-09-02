בדרך לאומן: 6 חרדים נעצרו בנתב"ג

רגע לפני הטיסה: שישה נוסעים חייבי גיוס שניסו להסתנן לחו"ל נתפסו על ידי צוותי הביטחון של נמל התעופה בן גוריון - כך הודיעה הבוקר (רביעי) רשות שדות התעופה. לפי הדיווחים, מדובר ככל הנראה בחסידים חרדים שניסו לטוס לאומן לראש השנה.

לפי הודעת הרש"ת, שניים מהחרדים נתפסו בטרמינל 1 של נתב"ג, וארבעה נוספים בטרמינל 3.

בעקבות תפיסת החרדים, השישה הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, ובבדיקה התברר כי עומדים נגדם צווי גיוס אשר מונעים את יציאתם מהארץ.