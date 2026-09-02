הרב אבינר נגד מפלגתו של עופר וינטר: "בוודאי שלא להצביע"

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הרב שלמה אבינר, מהרבנים הבולטים הציונות הדתית, התייחס אמש (שלישי) למפלגת "עמך ישראל" בראשות תא"ל במיל' עופר וינטר, ולשאלת הצבתו של יוסף חדאד במקום השני ברשימה.

במהלך שיעור שהעביר לתלמידיו נשאל הרב האם מבחינה הלכתית ניתן להצביע למפלגה שבה המועמד במקום השני הוא גוי. הרב אבינר השיב באופן חד: "בוודאי שלא". הרב אבינר הבחין בין היחס האישי כלפי מי שאינו יהודי לבין שאלת מינויו לתפקיד הנהגה. "חבר גוי צריך להתייחס אליו יפה. אם הוא מתאים להגדרה של גר או תושב - הרי אי אפשר לתת לו תפקידי הנהגה על האומה", אמר. אחד התלמידים הקשה ושאל את הרב האם הדברים נכונים גם כאשר מדובר ב"חסיד אומות העולם". גם במקרה הזה תשובתו של הרב הייתה חד-משמעית: "גם חסיד אומות העולם לא יכול להיות מנהיג בארץ ישראל".

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עם זאת, הרב אבינר הדגיש כי אין בדבריו כדי לשלול את האפשרות של אדם שאינו יהודי להיות אזרח במדינת ישראל: "הוא יכול להיות אזרח פרטי - אבל הוא לא יכול להיות מנהיג".

הדברים נאמרו על רקע רשימתו של עופר וינטר, שבה מוצב במקום השני יוסף חדאד, פעיל הסברה ישראלי בן למשפחה ערבית-נוצרית. עם זאת, בשאלה שהופנתה לרב אבינר במהלך השיעור לא צוין שמו של חדאד במפורש, אלא הוצגה בפניו השאלה העקרונית על הצבעה למפלגה שבה המועמד במקום השני הוא גוי.

הרב אבינר הפנה את תלמידיו בהקשר זה לדברי הרמב"ם בהלכות מלכים, שעליהם ביסס את עמדתו בנוגע למינוי מי שאינו יהודי לתפקידי הנהגה על האומה.