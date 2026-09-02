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חדשות פוליטי מדיני

עשרות רבנים מהציונות הדתית הביעו תמיכה בנתניהו

עשרות רבנים ואישים מובילים בציונות הדתית ערכו בירושלים מפגש יחודי עם רה"מ בהובלת 'מעלה - המרכז לציונות דתית'. רה"מ שוחח עם המשתתפים על הצורך באיחודים בימין, ברך על האיחוד בין סמוטריץ' לפייגלין ואמר "צריך להגיד למפלגות הקטנות - תתאחדו או שתפרשו"

10:14
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נתניהו (מעלה - המרכז לציונות דתית)

ראש הממשלה בנימין נתניהו, ערך אמש (שלישי) מפגש יחודי בירושלים עם עשרות רבנים, רבניות ודמויות מוביליות בציונות הדתית, המפגש נערך ביוזמת ארגון 'מעלה - המרכז לציונות דתית'.

רה"מ שוחח עם המשתתפים במשך כשעתיים, כאשר הסוגייה שעמדה במרכז המפגש היא האיחודים בימין לקראת הבחירות. בין המשתתפים במפגש אנשי ארגון מעלה, והרבנים הרב איתן אייזמן, הרב יגאל לוינשטיין, הרב חגי לונדין, הרב אורי שרקי, הרב אריאל בראלי, הרב יוסף צבי רימון, הרב מאיר אילביץ׳, הרב בן-ציון אלגאזי, הרב יוסי וייצן הרבניות רבקה שמעון, יפה גיסר, דנה סליי, עידית שילה ומשתתפים נוספים.

נתניהו אמר לרבנים: "צריך להגיד למפלגות הקטנות, קודם כל תתאחדו. או שתתאחדו או שתפרשו. לשמחתי שמעתי שבצלאל סמוטריץ' ופייגלין התאחדו – יופי. כל הכבוד".

אנשי מעלה המרכז לציונות דתית אמרו לרה"מ במפגש "אדוני ראש הממשלה תמשיך להוביל תמשיך לנצח בכל החזיתות תמשיך במהפכות הגדולות שהתחלת וכולנו זקוקים לראות את הגעתן לביצוע - לֵךְ בְּכֹחֲךָ זֶה וְהוֹשַׁעְתָּ אֶת יִשְׂרָאֵל".

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דבורה
לפני שעתיים

אף רב שדואג ללוחמים לא קונה את הספין הזה, חייבים לצאת לבחירות ולהחזיר את הביטחון!
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