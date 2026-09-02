צה"ל מאשר: מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס חוסל בעזה

חיסול נוסף: דובר צה"ל אישר כעת (רביעי) כי המחבל טלאל מוצטפא צאלח בדוי, מפקד במחלקת הביטחון הצבאי בחטיבת העיר עזה של חמאס, חוסל שלשום בתקיפה בעזה. בתקיפה חוסל גם מחבל נוסף, מומו סעיד מחמד הוארי.
בעת האחרונה, שני המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה”ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בצה"ל הבהירו כי התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום.
מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
רוצים שנאמין שחיסול אחד עוצר אותם? חייבים לעשות סדר עכשיו!