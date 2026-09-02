צה"ל מאשר: מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס חוסל בעזה

חיסול בעזה. ארכיון ( דובר צה"ל )

חיסול נוסף: דובר צה"ל אישר כעת (רביעי) כי המחבל טלאל מוצטפא צאלח בדוי, מפקד במחלקת הביטחון הצבאי בחטיבת העיר עזה של חמאס, חוסל שלשום בתקיפה בעזה. בתקיפה חוסל גם מחבל נוסף, מומו סעיד מחמד הוארי.

המחבלים שחוסלו ( דובר צה"ל )