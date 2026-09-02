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חדשות צבא ובטחון

צה"ל מאשר: מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס חוסל בעזה

בצה"ל אישרו כי טלאל מוצטפא צאלח בדוי, מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס, חוסל שלשום בתקיפה בעזה. מחבל נוסף מארגון הטרור חוסל גם כן בתקיפה

10:08
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חיסול בעזה. ארכיון (דובר צה"ל)

חיסול נוסף: דובר צה"ל אישר כעת (רביעי) כי המחבל טלאל מוצטפא צאלח בדוי, מפקד במחלקת הביטחון הצבאי בחטיבת העיר עזה של חמאס, חוסל שלשום בתקיפה בעזה. בתקיפה חוסל גם מחבל נוסף, מומו סעיד מחמד הוארי.

המחבלים שחוסלו (דובר צה"ל)

בעת האחרונה, שני המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה”ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בצה"ל הבהירו כי התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

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