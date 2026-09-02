עופר וינטר מגן על יוסף חדאד: "מי שראוי להלחם ולהפצע - ראוי להנהגה"

יוסף חדאד ועופר וינטר ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

בתגובה לרב אבינר: יו"ר מפלגת "עמך ישראל" עופר וינטר התייצב היום (רביעי) לצד יוסף חדאד, זאת לאחר שהרב שלמה אבינר טען כי אסור להצביע למפלגה שלהם עקב הצבתו של חדאד ברשימה כשהוא גוי. "כשנלחמתי תחת אש בלבנון, בעזה וביו״ש פיקדו עליי ופיקדתי בעצמי על מנהיגים - מפקדים ולוחמים - דרוזים, בדואים ונוצרים" אמר וינטר. "באש ובמים הלכתי באמונה אחרי המנהיג והמח״ט שלי עימאד פארס בשדה הקרב. ידעתי שהוא לא יפקיר אותי בשטח וסמכתי על מנהיגותו"

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"כך גם חבריי ואחיי לנשק שהלכו אחרי המנהיג והמח״ט אחסן דקסה שנפל בצפון הרצועה והיה ראוי לפקד ולהוביל לוחמים, וכך גם ג׳לאא איברהים - שפיקד על לוחמים, עלים סעד שנפל בלבנון, סלמן חבקה ועוד אחים רבים נוספים שנלחמו, הנהיגו וגם נפלו על אדמת ארץ ישראל. כל לוחם ומפקד יודע זאת" הוסיף וסיפר. "הם היו מספיק ראויים להיפצע ואף ליפול למען המדינה, הם היו מספיק ראויים שנלך אחריהם בקרבות, והם ראויים מספיק כדי להנהיג".

"יוסף אחי, אתה עמך ישראל על מלא" אמר וינטר לחדאד. "אני גאה בך שהיית מפקד ומנהיג לוחמים בגולני, גאה בך על שסיכנת את חייך למען עם ישראל ונפצעת בקרב. נלחמת על מדים, ואתה נלחם להגן על עם ישראל בכל מקום בעולם גם הרבה אחרי השירות. יחד בעזרת השם ננצח".