יאיר לפיד פותח הכל: "נתניהו לא תיפקד, רק אמר כן, כן"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס היום (רביעי) לסערה סביב תאוריית הקונספירציה בנוגע ל-7 באוקטובר, שרבים האשימו את שרה נתניהו בהפצתה, ותקף בחריפות את נתניהו על כך.
לפיד התייחס למשפט הקבוע של אנשי נתניהו: "כל שופרות נתניהו חזרו בימים האחרונים בהיסטריה לקשקוש של "לא העירו אותו".
להבדיל מהם אני אחד האנשים המעטים שפגשו את נתניהו ב-7 באוקטובר. ישבתי איתו בארבע וחצי אחר הצהריים, אני מכיר את כל מה שהיה שם, כך שאני יכול לשאול: וכשהעירו אותו? מה הוא עשה?".
פה עבר לפיד לתאר את השתלשלות האירועים באותו היום: "אז הנה הסיבה שנתניהו עושה הכל כדי לטרפד ועדת חקירה ממלכתית, והנה הסיבה שאנחנו נקים כזו בחודש הראשון לממשלה הבאה: כי העדויות חד משמעיות: עד ארבע וחצי אחר הצהריים נתניהו בקושי תפקד, והוא לא יזם מהלך אחד.
הכל מתועד, הכל בפרוטוקולים שהוא נואש להסתיר. הצבא הציע פעולות והוא אישר אותן בלי ויכוחים. שום דבר לא בא ממנו. שום הצעה, שום מהלך. הוא לא דיבר עם הישובים, לא הזיז חטיבה אחת, לא הוריד פקודה אחת, לא ניהל מבצע אחד, לא הציע לרדת לדרום פעם אחת, לא הורה לפנות יישוב אחד.
נתניהו אמר השבוע שאם היו מעירים אותו, הוא היה "מפעיל את חיל האוויר, מפעיל את כל צה"ל." באמת? וכשהעירו אותך? מה הפעלת? מה עשית חוץ מלהגיד "כן, כן" כל פעם שהמפקדים שאתה משמיץ עכשיו הציעו מהלכים? מה עשית חוץ מלדבר עם ראש ממשלת הולנד (כן, לזה הוא מצא זמן באותו יום) ולהגיד לי שאתה לא מוכן להוציא את בן גביר מהממשלה ולהקים ממשלת אחדות לאומית?
סביבת ראש הממשלה מוקלטת, האנשים שהיו איתו באותו יום - כולל אותי - ראו ושמעו הכל. אני מזמין את כל ערוץ 14 וכל השופרות האחרים לענות על השאלה: מלבד זה שהוא אישר את ההנחיות שנתנו ראשי ארגוני הבטחון לאנשיהם שלחמו בעוז ובגבורה, תגידו לי דבר מבצעי אחד שיזם נתניהו ב-7 באוקטובר אחרי שהעירו אותו. אחד!".
כליכודניקית לשעבר שהאמינה בביבי הבנתי שהוא מרוויח מהפקרת הביטחון רק כדי לשמור על הכיסא