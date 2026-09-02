יאיר לפיד פותח הכל: "נתניהו לא תיפקד, רק אמר כן, כן"

‏ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס היום (רביעי) לסערה סביב תאוריית הקונספירציה בנוגע ל-7 באוקטובר, שרבים האשימו את שרה נתניהו בהפצתה, ותקף בחריפות את נתניהו על כך.

לפיד התייחס למשפט הקבוע של אנשי נתניהו: "כל שופרות נתניהו חזרו בימים האחרונים בהיסטריה לקשקוש של "לא העירו אותו".

‏להבדיל מהם אני אחד האנשים המעטים שפגשו את נתניהו ב-7 באוקטובר. ישבתי איתו בארבע וחצי אחר הצהריים, אני מכיר את כל מה שהיה שם, כך שאני יכול לשאול: וכשהעירו אותו? מה הוא עשה?".

‏פה עבר לפיד לתאר את השתלשלות האירועים באותו היום: "אז הנה הסיבה שנתניהו עושה הכל כדי לטרפד ועדת חקירה ממלכתית, והנה הסיבה שאנחנו נקים כזו בחודש הראשון לממשלה הבאה: כי העדויות חד משמעיות: עד ארבע וחצי אחר הצהריים נתניהו בקושי תפקד, והוא לא יזם מהלך אחד.

‏הכל מתועד, הכל בפרוטוקולים שהוא נואש להסתיר. הצבא הציע פעולות והוא אישר אותן בלי ויכוחים. שום דבר לא בא ממנו. שום הצעה, שום מהלך. הוא לא דיבר עם הישובים, לא הזיז חטיבה אחת, לא הוריד פקודה אחת, לא ניהל מבצע אחד, לא הציע לרדת לדרום פעם אחת, לא הורה לפנות יישוב אחד.