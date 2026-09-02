יעקב ברדוגו מעריך: זה מספר המנדטים שהליכוד יקבל בבחירות 

פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו, התייחס לישורת האחרונה של לפני סגירת כל הרשימות, והעריך: "הליכוד יקבל בין 32-35 מנדטים".

ביום ראשון האחרון, פורסם סקר בערוץ 14, המעניק לליכוד 31 מנדטים, בעוד שבשאר הערוצים הליכוד מקבל בין 20-24 מנדטים.

בסקר נקבע כי לו הבחירות היו נערכות היום, גוש הימין היה שומר על רוב של 63 מנדטים, הליכוד ממשיך להיות המפלגה הגדולה בישראל עם 31, ואילו ישר של גדי איזנקוט מתחזקת במנדט ועולה ל-24.

גם פה יש פער, כאשר בשאר הערוצים, איזנקוט עוקף את נתניהו ומפלגת ישר! היא המפלגה הגדולה ביותר.