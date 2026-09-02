"עוד היום": בן גביר בצעד נוסף לכיוון טלי גוטליב

בן גביר ( יונתן זינדל/פלאש90 )

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פנה היום (רביעי) לליכוד ולראש הממשלה נתניהו, ואמר להם כי אם הם מעוניינים "לשחרר" את טלי גוטליב, שיעשו זאת עוד היום. "אחרת, אצטרך להודיע למועמדים על מיקומם ברשימה", הוסיף בן גביר. כך על פי הדיווח של עמית סגל.

נזכיר כי אמש דיווחה דפנה ליאל, כי המגעים בין חברת הכנסת טלי גוטליב לבין יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, נמצאים בשלבים מתקדמים. על פי הדיווח, השר בן גביר ישמח לצרף את גוטליב לשורות מפלגתו, אך מעמיד תנאי ברור: המהלך יצא לפועל רק לאחר שגוטליב תעזוב רשמית את הליכוד או תופרש ממנה.

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אמש אמרה גוטליב בכאן רשת ב': "אשמח מאוד לקבל הצעה קונקרטית טובה מ'עוצמה יהודית', ואשקול אותה בכובד ראש".

גוטליב, שממוקמת במקום ה-20 ברשימת הליכוד, הוסיפה כי "אני חייבת לבוחרים שלי לשקול בכובד ראש הצעה קונקרטית שתביא לידי ביטוי את היכולות שלי. ראש הממשלה לא חייב לי כלום. הוא לא חייב לשים אותי שרת המשפטים, והוא גם לא ישים אותי שום שרה או יושבת ראש ועדה חשובה".