תאונה קטלנית בסיני: 16 הרוגים ועשרות פצועים בהתהפכות אוטובוס

לפחות 16 בני אדם נהרגו ו-28 נוספים נפצעו בתאונת דרכים קשה שהתרחשה הבוקר (רביעי) בכביש "דהב-נויאבה" שבדרום סיני. לפי הודעת משרד הבריאות המצרי, התאונה התרחשה כשאוטובוס התהפך תוך כדי נסיעה סמוך לאזור א-סעדה.

בעקבות התאונה, 20 אמבולנסים הוזעקו לזירה כדי לפנות את ההרוגים ולספק עזרה ראשונה. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי, אך בשלב זה לא דווח על מצבם של הפצועים - כשרק נאמר כי "הצוותים הרפואיים ממשיכים לעקוב אחרי מצבים".

במקביל, שר הבריאות של מצרים, חאלד עבד אל-ע'פאר, הודיע כי הורה להעלות את רמת הכוננות בבתי החולים בסיני, והבהיר כי "הנפגעים יקבלו את מלוא הטיפול הנדרש. הצוותים המקומיים פועלים במלוא הכח, וההתפתחויות נבחנות באופן שוטף".