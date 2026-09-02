"זו הטעות הגדולה ביותר של עופר וינטר"

עמנואל שילה, התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס למצבה של מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר בסקרים.

בדבריו הוא אמר: "וינטר בעיניי עשה טעות גדולה בזה שהוא התעקש על ריצה עצמאית. הוא היה יכול לחזק את רשימת הליכוד, את רשימת הציונות הדתית. הוא החליט שהוא המושיע של הימין, הוא יביא את הקולות מהצד השני.

מזכיר לנו דברים שאמר בנט בזמן שהוא עזב את הבית היהודי ויצא להרפתקת הימין החדש ב-2019, ואנחנו זוכרים איך זה נגמר. בסדר, הוא עשה מופע פתיחה מתוכנן היטב וככה לרגע זרח בסקרים, אבל כבר עכשיו הוא מתחיל לאבד מכוחו ולדשדש סביב אחוז החסימה. וזה מצב מאוד מסוכן".