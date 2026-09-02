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חדשות פוליטי מדיני

"זו הטעות הגדולה ביותר של עופר וינטר"

עמנואל שילה, התייחס לחיבורים בין מפלגות הימין, ופירט מהי לדעתו הטעות הגדולה ביותר של עופר וינטר: "הוא מתחיל לאבד מכוחו ולדשדש סביב אחוז החסימה. וזה מצב מאוד מסוכן"

09:11
6 תגובות
עופר וינטר (חיים גולדברג/פלאש90 )

עמנואל שילה, התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס למצבה של מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר בסקרים.

בדבריו הוא אמר: "וינטר בעיניי עשה טעות גדולה בזה שהוא התעקש על ריצה עצמאית. הוא היה יכול לחזק את רשימת הליכוד, את רשימת הציונות הדתית. הוא החליט שהוא המושיע של הימין, הוא יביא את הקולות מהצד השני.

מזכיר לנו דברים שאמר בנט בזמן שהוא עזב את הבית היהודי ויצא להרפתקת הימין החדש ב-2019, ואנחנו זוכרים איך זה נגמר. בסדר, הוא עשה מופע פתיחה מתוכנן היטב וככה לרגע זרח בסקרים, אבל כבר עכשיו הוא מתחיל לאבד מכוחו ולדשדש סביב אחוז החסימה. וזה מצב מאוד מסוכן".

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נזכיר כי אמש סמוטריץ' ופייגלין, סיכמו על ריצה משותפת יחד, דבר שהוביל לשמחה רבה בקרב מצביעים רבים בציונות הדתית, שרצו להיות בטוחים כי סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה.

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אהרן
לפני 28 דקות

איזה טעות ואיזה נעליים, שילה פשוט מגן על ביבי שמרוויח פוליטית מזה שחמאס משתקם מולנו??!
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