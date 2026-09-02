חיזבאללה שיגר רחפני נפץ לכוחות בלבנון, צה"ל תקף תשתיות בתגובה

הפרה נרחבת של הפסקת האש: זמן קצר אחרי שנאמר כי האזעקות שנשמעו בגליל הלילה (רביעי) נבעו מזיהוי שווא, דובר צה"ל אישר כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל במרחב רכס עלי טאהר. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים ויירטו אותו, כשהודגש כי אין נפגעים לכוחות.

בתגובה לפעולה זו, צה"ל תקף תשתיות של ארגון הטרור במרחב נבטיה שבדרום לבנון. בצה"ל הסבירו כי "התשתיות שהותקפו שימשו את מחבלי הארגון לתכנון והכוונת מתווי טרור לפגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני ובאזרחי מדינת ישראל. תקיפות אלו בוצעו להסרת איום מיידי".