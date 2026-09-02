טראמפ טוען: "לא מנסה לכפות על איראן לחזור למו"מ"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה (רביעי) להמשך ההסלמה מול איראן, וטען כי הוא לא מנסה להחזיר את טהרן לשולחן המשא ומתן. הצהרתו מגיעה בניגוד לטענות של שר האוצר סקוט בסנט מהשבוע האחרון, שאמר כי זו המטרה של הלחץ הכלכלי כלפי איראן.

"בניגוד למה שמדווח בפייק ניוז של ABC, אני לא מנסה לכפות על איראן לחזור לשולחן המשא ומתן" כתב טראמפ ברשת Truth Social. "לא אכפת לי אם הם יחתמו על הסכם שיהיה עבורם חסר משמעות". טראמפ הוסיף וטען כי "אני אוהב את המצב ואת העמדה שלנו הרבה יותר, עם שליטה כמעט מוחלטת במיצרי הורמוז, וכשהכלכלה שלהם קורסת לחלוטין. הם רק דוחים את הקץ". את דבריו סיים בתהייה: "מתי העם האיראני יתקומם ויאבק?".

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כזכור, אמש טראמפ איים להמשיך במתקפות במידה ואיראן תגיב לתקיפה האמריקנית של יעדים בסביבת מיצרי הורמוז. ""אם האומה הכושלת של איראן תגיב למתקפה המוצדקת מאוד הזו, היא תותקף שוב - והפעם בעוצמה קשה וגבוהה בהרבה" הזהיר. "אבל גם זו לא תהיה המתקפה הגדולה מכולן. התקיפה הגדולה ביותר עדיין ממתינה בפתח, וכאשר היא תסתיים, מעט מאוד יישאר מהרפובליקה האסלאמית של איראן!".