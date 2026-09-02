כוננות שיא: בישראל חוששים מתגובת חמאס 

גבול עזה ( (צילום: אורן בן חקון / פלאש90) )

צה"ל העלה כוננות הלילה (שלישי) בגבול רצועת עזה, מחשש לנקמה של ארגון הטרור חמאס, בעקבות חטיפת ראש השב"כ של הארגון.

לאורך הלילה הורגשה תנועה ערה של מסוקי קרב בשמי הרצועה והוגבר קצב האש באזורים מסויימים, כך על פי הדיווח של אלמוג בוקר. נדגיש כי בשלב זה, אין הנחיות לתושבים העוטף. שגרה מלאה בכל היישובים.

עוד באותו נושא לקראת הבוקר: דובר צה"ל בהודעה חשובה לציבור חדשות סרוגים

נזכיר כי שב"כ וכוחות צה"ל עצרו אמש במערב העיר עזה את מועיין מוחמד אל-עראביד, מבכירי מנגנון ביטחון הפנים של חמאס, שנחשב ל"יעד איכותי" ומחזיק במידע רב על פעילות הארגון.

בשב"כ איתרו את מיקומו כבר בשבועות האחרונים ושקלו לחסלו מהאוויר, אך לבסוף הוחלט ללכוד אותו ולהביאו לחקירה בישראל. המבצע, שתוכנן במשך חודשים ואושר בימים האחרונים על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, נוהל מחמ"ל המבצעים המיוחדים של שב"כ.