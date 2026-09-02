צה"ל מעדכן: האזעקות בגליל - ככל הנראה בעקבות זיהוי שווא

שעות אחרי האזעקות שנשמעו במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) על חדירת כלי טיס עוין בגליל, דובר צה"ל אישר כעת כי לאחר תחקור ראשוני, עולה שככל הנראה שוגרו מספר מיירטים לעבר מטרת שווא.
כאמור, במהלך הלילה דווח כי דחפן שחדר מלבנון לשטח ישראל הוביל להפעלת אזעקות במספר יישובים באצבע הגליל. ההתרעות הופעלו סמוך לשעה 4:30, בין היתר בכפר יובל, מעיין ברוך, הגושרים ודפנה.
מדובר באירוע חריג בגבול הצפון, לאחר שכמעט שלושה חודשים לא הופעלה באזור התרעה דומה. מצה"ל נמסר כי מיירטים שוגרו לעבר המטרה וכי תוצאות ניסיונות היירוט נמצאות בבדיקה. לא דווח על נפגעים.
כרבע שעה לאחר הפעלת האזעקות הודיע פיקוד העורף כי האירוע הסתיים וכי התושבים יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים. בצה"ל הבהירו כי חלק מההתרעות הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט. כעת, כאמור, נראה כי מדובר בזיהוי שווא.