צה"ל מעדכן: האזעקות בגליל - ככל הנראה בעקבות זיהוי שווא

כיפת ברזל ( משרד הביטחון )

שעות אחרי האזעקות שנשמעו במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) על חדירת כלי טיס עוין בגליל, דובר צה"ל אישר כעת כי לאחר תחקור ראשוני, עולה שככל הנראה שוגרו מספר מיירטים לעבר מטרת שווא.