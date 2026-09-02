הח"כ תקף את היועמ"שית: תבטלי גם את אירועי הזיכרון לרצח רבין

היועמ"שית ( אורן בן חקון / פלאש90 )

ח"כ יוסי טייב מש"ס תקף הלילה בחריפות את ההחלטה לבטל את הכנס לציון הילולת מרן הרב עובדיה יוסף, וטען כי הנימוק שלפיו האירוע עלול להיחשב לתעמולת בחירות אינו מתקבל על הדעת.

בריאיון לזיו מאור ומוריה מיכאלי ברדיו 'גלי ישראל' אמר טייב: "החלטת היועמ"שית לבטל את הכנס להילולת מרן היא החלטה דרקונית ובלתי מידתית. הציבור רואה בחוש את התנהלותה של היועצת המשפטית, שלצערי נכנסה לתפקיד של יו"ר האופוזיציה לכל דבר ועניין". טייב מתח ביקורת על הקישור בין האירוע לבין קמפיין הבחירות של ש"ס. "לבוא תחת תירוץ של תעמולת בחירות רק בגלל שתמונתו מופיעה בקמפיין של ש"ס - זו פגיעה באינטליגנציה של ציבור של מאות אלפים במדינת ישראל", אמר.

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חבר הכנסת אף השווה את הסוגיה לאירועי ההנצחה לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין: "האם יעלה על הדעת לבטל אירועי זיכרון לזכרו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין בגלל שמפלגות מסוימות משתמשות בדמותו?"

לדבריו, דמותו של הרב עובדיה חרגה מגבולותיה של ש"ס: "מרן בסוף לא היה רק מנהיג רוחני או מנהיג פוליטי - הוא היה עמוד האש לפני המחנה של החברה הישראלית כולה".