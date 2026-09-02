נתניהו מגיב לסערה: "לא הייתה בגידה"; יאיר גולן: "מנהיג אמיתי לא מגמגם"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (רביעי) במהלך שידור חי לגולשים לסערה שהתעוררה בעקבות דבריה של רעייתו שרה נתניהו והטענות שהועלו סביב יאיר גולן ואירועי 7 באוקטובר.

נתניהו דחה את הטענות שלפיהן התרחשה בגידה ואמר: "קשקוש בלבוש. שאלו אותי כבר, ואמרתי כמה פעמים. 'אתה חושב שהייתה בגידה?' - אמרתי לא, אני לא חושב שהייתה בגידה".

ראש הממשלה טען כי מה שהתרחש לפני מתקפת חמאס היה כשל חמור בשיקול הדעת. לדבריו, בלילה ובבוקר שלפני המתקפה התקבלו סימנים, אך הוחלט שלא להעיר אותו ולא לפעול מראש מתוך חשש שהדבר יוביל להסלמה מול חמאס.

"זה כשל, אבל זה לא בגידה", הדגיש נתניהו. "לצערי קרה עם מחירים נוראיים, אבל זה לא בגידה וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה. זה סתם קשקוש".