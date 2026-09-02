נתניהו מגיב לסערה: "לא הייתה בגידה"; יאיר גולן: "מנהיג אמיתי לא מגמגם"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (רביעי) במהלך שידור חי לגולשים לסערה שהתעוררה בעקבות דבריה של רעייתו שרה נתניהו והטענות שהועלו סביב יאיר גולן ואירועי 7 באוקטובר.
נתניהו דחה את הטענות שלפיהן התרחשה בגידה ואמר: "קשקוש בלבוש. שאלו אותי כבר, ואמרתי כמה פעמים. 'אתה חושב שהייתה בגידה?' - אמרתי לא, אני לא חושב שהייתה בגידה".
ראש הממשלה טען כי מה שהתרחש לפני מתקפת חמאס היה כשל חמור בשיקול הדעת. לדבריו, בלילה ובבוקר שלפני המתקפה התקבלו סימנים, אך הוחלט שלא להעיר אותו ולא לפעול מראש מתוך חשש שהדבר יוביל להסלמה מול חמאס.
"זה כשל, אבל זה לא בגידה", הדגיש נתניהו. "לצערי קרה עם מחירים נוראיים, אבל זה לא בגידה וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה. זה סתם קשקוש".
גולן: "ניסיון למזעור נזקים"
יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הגיב זמן קצר לאחר מכן בחריפות לדברי ראש הממשלה, וטען כי ההבהרה אינה מספקת.
"אתה 'לא חושב' ביבי? אתה יודע מצוין שלא הייתה בגידה", כתב גולן. "בשבעה באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם, הוא מתנצל בפני הלוחמים ומגנה את השקרים שיצאו מבית".
גולן חתם את תגובתו במתקפה על נתניהו: "האמירה הזו של נתניהו אינה התנצלות, אלא ניסיון למזעור נזקים".
עוד מעט תגידו שגולן לא הפיץ שחיילי עזה עושים רצח עם בעזה זו לא בגידה????