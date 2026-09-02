במהלך הלילה: איראן תקפה בסיסים בירדן; רחפן חצה את השטח מלבנון

טילים איראניים ( אילוסטרציה AI )

העימות בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להסלים. בטהרן הודיעו אמש (שלישי) על פתיחת מתקפת תגובה נרחבת בעקבות גל התקיפות האמריקני נגד יעדי משמרות המהפכה ברחבי איראן.

עיקר התגובה האיראנית הופנה לעבר כוחות אמריקניים בירדן. לפי צבא ירדן, 13 טילים בליסטיים שוגרו מאיראן, עשרה מהם יורטו ושלושה נפלו באזורים המרוחקים ממרכזי אוכלוסייה. שני גורמים אמריקניים מסרו לרויטרס כי לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקניים. הדי הפיצוצים והיירוטים נשמעו גם באזור אילת. משמרות המהפכה טענו כי תקפו גם יעדים אמריקניים בעיראק ובאמצעות כטב"מים בבחריין, אולם לדיווחים הללו לא התקבל אישור רשמי. באיראן אף טענו כי הפילו כלי טיס בלתי מאויש אמריקני. התגובה הגיעה במקביל לגל תקיפות אמריקני נרחב באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי הותקפו מערכי הגנה אווירית, מכ"מים, נכסים ימיים, מתקנים צבאיים, מערכות תקשורת ויכולות הקשורות להנחת מוקשים. פיצוצים דווחו בין היתר בבנדר עבאס, קשם, ג'אסק, צ'בהאר וסיריק. גורמים איראניים אמרו ל"ניו יורק טיימס" כי נגרם נזק משמעותי למספר יעדים. הנשיא דונלד טראמפ הזהיר את טהרן מפני המשך חילופי האש. בריאיון ל"פוקס ניוז" אמר: "אם הם יגיבו, הם ייפגעו בעוצמה הרבה יותר גדולה. ואם הם יעשו זאת שוב, הם כבר לא יהיו".

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בתוך כך, לפנות בוקר (רביעי) חדר רחפן מלבנון לשטח ישראל והוביל להפעלת אזעקות במספר יישובים באצבע הגליל. ההתרעות הופעלו סמוך לשעה 4:30, בין היתר בכפר יובל, מעיין ברוך, הגושרים ודפנה.

מדובר באירוע חריג בגבול הצפון, לאחר שכמעט שלושה חודשים לא הופעלה באזור התרעה דומה. מצה"ל נמסר כי מיירטים שוגרו לעבר המטרה וכי תוצאות ניסיונות היירוט נמצאות בבדיקה. לא דווח על נפגעים.

כרבע שעה לאחר הפעלת האזעקות הודיע פיקוד העורף כי האירוע הסתיים וכי התושבים יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים. בצה"ל הבהירו כי חלק מההתרעות הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט.