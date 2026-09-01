עוד מכה לגנץ: הח"כ הוותיק שוקל לפרוש מהמפלגה 

חבר הכנסת מיכאל ביטון, שנחשב לחברו הקרוב של בני גנץ, שוקל לפרוש ממפלגת 'כחול לבן', כך מדווח הערב (שלישי) יובל קרני בווינט.

נזכיר כי לפני מספר ימים, חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה על החלטתה לפרוש משורות המפלגה שבראשות בני גנץ, על רקע חילוקי דעות מהותיים באשר לכיוונה הפוליטי והרעיוני של הסיעה.

בהודעת הפרישה המפורטת שפרסמה, נימקה רון בן משה את המהלך והסבירה: "הבנתי בימים האחרונים שכל ניסיונותיי להשפיע על הדרך ועל החלטתו של בני, לא צלחו. הדרך החדשה אינה מותירה את אותו מרחב תפיסתי של 'מרכז מלכתחילה' שכחול לבן הייתה בתחילת המסע. המאמץ לייצר אחדות הוא ראוי מאין כמוהו, אלא שלטעמי בדרך הנוכחית ובעת הזו, לא רק שהמאמץ עלול להיות לשווא אלא אף עלול לגרום נזק".

חברת הכנסת התייחסה בדבריה גם להשלכות הממשלתיות העתידיות של השינויים בסיעה והציבה קו אדום ברור לגבי תרחישי הקואליציה הבאה: "התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת החדשה לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי איזנקוט כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר, ועבורי קו אדום בוהק".