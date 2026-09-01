לקראת הבוקר: דובר צה"ל בהודעה חשובה לציבור 

דובר צה"ל ( דובר צה"ל )

דובר צה"ל עדכן כעת (שלישי) כי תרגיל צבאי יתקיים מחר בשעות הבוקר במרחב רמת הגולן.

במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכן ישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026. נזכיר כי גם בימים אלו פועלים לוחמי צה"ל לפירוק תשתיות חיזבאללה דרומית לנהר הליטאני, על רקע הפסקת האש בלבנון במסגרת המגעים בין ממשלת המדינה וישראל, ממשיכים הכוחות בכל רגע בפירוק מתקני ארגון הטרור ושלילת עוד ועוד יכולות מאנשיו.

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מוקדם יותר היום, מסר צה"ל כי צוותי הקרב החטיבתיים 769, 4 ו-55 ממשיכים ופועלים בפיקוד אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון, במטרה לטהר את המרחב מתשתיות טרור ולהשמיד אמצעי לחימה.

במסגרת פעילות הכוחות, אותרו ציוד ואמצעי לחימה ובניהם: טילי נ״ט מונחה, מטול רקטות, משגרים, רימונים, מטענים, נשק מסוג ׳קלאצ׳ניקוב׳, ווסטים, מדים וקסדות.