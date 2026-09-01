במחווה מלכותית: התנין הענק שנקרא "הנסיך ויליאם"

הנסיך ויליאם זכה לאורך השנים בשלל תארים וכיבודים, אבל ספק אם רבים מהם היו יוצאי דופן כמו זה: תנין מים מלוחים ענק באוסטרליה נקרא על שמו.

מי שאחראי למחווה הוא רוברט אירווין, בנו של איש הטבע והמגיש המנוח סטיב אירווין, שהתפרסם ברחבי העולם בזכות תוכניות הטבע שלו ובעיקר בזכות הקשר המיוחד שלו עם תנינים. רוברט ממשיך כיום את דרכו של אביו בתחום שמירת הטבע והציג את התנין החדש כ"בחור גדול" וכ"דינוזאור מודרני".

מדובר בתנין מים מלוחים באורך של כ-12 רגל, כ-3.7 מטרים, שנתפס במסגרת פרויקט מחקר המתנהל בשמורת הטבע על שם סטיב אירווין באוסטרליה. התנין הוא בעל משמעות מיוחדת עבור החוקרים, משום שהוא התנין ה-300 שתויג במסגרת הפרויקט.

אירווין הסביר כי הבחירה בשם "הנסיך ויליאם" נועדה להוקיר את פעילותו של נסיך ויילס למען הגנת בעלי חיים ושמירת הסביבה. לדבריו, לכבוד ציון הדרך של 300 תנינים שנלכדו ונחקרו במסגרת המיזם, ביקשו אנשי הצוות להעניק לתנין המיוחד שם שמייצג מחויבות לשימור הטבע.

המחווה אינה מקרית. רוברט אירווין משמש שגריר של פרס Earthshot, המיזם הסביבתי שהקים הנסיך ויליאם במטרה לעודד פתרונות חדשניים למשבר האקלים ולבעיות סביבתיות ברחבי העולם. מאז השקתו בשנת 2020 הפך הפרס לאחד הפרויקטים הסביבתיים המזוהים ביותר עם יורש העצר הבריטי.

עבור החוקרים, "הנסיך ויליאם" הוא הרבה יותר משם משעשע. על גופו של התנין הותקן אמצעי מעקב שיאפשר למדענים לעקוב אחר תנועותיו והתנהגותו במשך כעשר שנים. בין היתר הם מקווים ללמוד מה הוא אוכל, כמה זמן הוא מסוגל לצלול וכיצד שינויי האקלים משפיעים על טמפרטורת הגוף שלו.

המחקר ממשיך למעשה מסורת ארוכה שהחלה בתקופתו של סטיב אירווין, שנהרג בשנת 2006 לאחר שנפגע מקוץ של טריגון במהלך צילומים. מאז המשיכה משפחתו, ובהם רעייתו טרי וילדיו בינדי ורוברט, את פעילותו בתחום שמירת בעלי החיים והפעלת גן החיות Australia Zoo בקווינסלנד.

כעת, שני עולמות שונים למדי נפגשים בשמורת טבע אוסטרלית: בית המלוכה הבריטי ומורשתו של "צייד התנינים". לפחות בעשור הקרוב, אי שם בטבע האוסטרלי, ישחה תנין עצום הנושא בגאווה שם מלכותי במיוחד - "הנסיך ויליאם".