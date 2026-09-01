באופן חריג: נתניהו נפגש עם שגריר ארה"ב בלבנון

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב (שלישי) בלשכתו עם שגריר ארה״ב בלבנון, מישל עיסא ועם שגריר ארה״ב בישראל, מייק האקבי שמובילים את השיחות בין ישראל ללבנון.

מדובר למעשה בפגישה די חריגה, כיוון שמדובר בשגריר לבנון - כל זאת בזמן שישראל עדיין תוקף בלבנון את חיזבאללה.

מוקדם יותר היום, דיפלומט צרפתי חשף בשיחה עם גוף התקשורת הסעודי, אל חדאת', כי צרפת ואיטליה מקדמות תוכנית שלום משותפת ללבנון במקביל לקיום השיחות בין לבנון וישראל בתיווך אמריקאי. התוכנית מקודמת דרך מועצת הביטחון של האו"ם בניסיון לקדמה במהירות.

על פי דברי הבכיר הצרפתי, התוכנית נרקמה בשיתוף פעולה צרפתי-איטלקי ושתי המדינות מקדמות אותה בערוצי האו"ם ומקיימות דיונים עם מדינות חברות במועצת הביטחון בניסיון לגייס את תמיכתן.

הדיונים מתקיימים במקביל, ולא בהכרח באופן מתואם עם התוכנית האמריקאית להגעה להסכם בין לבנון וישראל דרך שיחות ישירות, מתווכות על ידי הבית הלבן. לא ברור אם התוכנית כוללת איזה שהוא רכיב לפירוקו של ארגון חיזבאללה, כאשר על פי גורמים מקורבים להליך, מטרתו העליונה היא "שימור מיידי של ריבונותה ושלמותה של לבנון".