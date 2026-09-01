מל גיבסון מתנצל: "טיפשות ספונטנית וחסרת מחשבה"

השחקן והבמאי ההוליוודי מל גיבסון נאלץ להתנצל לאחר שתיעוד מכנס מעריצים בקנדה עורר סערה ברשת. גיבסון השתתף ביום שבת, 29 באוגוסט, במפגש שאלות ותשובות במסגרת FanExpo Canada בטורונטו, וכאשר עלה לבמה נראה מחקה למשך כמה שניות את תנועותיו של מתורגמן לשפת הסימנים שעמד בסמוך אליו.

בסרטון מהאירוע נראה גיבסון יוצא מאחורי וילון ומניע את ידיו באופן שנראה כחיקוי של המתורגמן, לפני שהתיישב והמשיך בשיחה. הקטע הופץ במהירות ברשתות החברתיות, שם מתחו גולשים ביקורת על התנהגותו של הכוכב. חלקם הגדירו את המעשה "מאכזב", ואחרים טענו כי מדובר בהתנהגות פוגענית כלפי קהילת החירשים וכבדי השמיעה.

בעקבות הביקורת פרסם גיבסון התנצלות. לדבריו, לעיתים כאשר אדם נדחף אל במה ונמצא לפתע תחת אור הזרקורים, מחשבותיו מתפזרות, והתוצאה עלולה להיות מה שכינה "טיפשות ספונטנית וחסרת מחשבה". גיבסון הוסיף כי לא הייתה במעשיו כל כוונת זדון והתנצל בפני מי שנפגע מהתנהגותו.

האירוע עצמו עסק בעיקר בקריירה הארוכה של גיבסון. במהלך השיחה הוא חזר לסרטים המזוהים עמו, ובהם "מקס הזועם" ו"נשק קטלני", ודיבר גם על הפרויקטים הקולנועיים הבאים שלו. בין היתר התייחס לשני סרטי ההמשך המתוכננים ל"הפסיון של ישו" משנת 2004.

שני הסרטים צפויים להיקרא "The Resurrection of the Christ: Part One" ו-"Part Two". לפי הפרטים שפורסמו, החלק הראשון מתוכנן לעלות לאקרנים ב-6 במאי 2027, ואילו החלק השני ב-25 במאי 2028. במקביל ממשיך גיבסון לפעול כשחקן, ובין הפרויקטים העתידיים שבהם הוא מעורב נמצאים גם סרטי המתח "The Canyon" ו-"Coyote".