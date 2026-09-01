גאונית או מוגזמת? מברשת השיניים עם מצלמה ו-AI

מברשת השיניים החדשה ( צילום: דייסון )

דייסון, המזוהה בעיקר עם שואבי אבק, מייבשי שיער ומטהרי אוויר, מרחיבה את פעילותה לתחום חדש: טיפוח הפה. החברה חשפה את CameraJet, מברשת השיניים החשמלית הראשונה שלה, הכוללת מצלמה זעירה מובנית ומנגנון המבוסס על בינה מלאכותית לזיהוי המרווחים שבין השיניים.

החידוש המרכזי במוצר הוא ניסיון לאחד שתי פעולות יומיומיות - צחצוח וניקוי בין השיניים - למכשיר אחד. המברשת מצלמת את חלל הפה בזמן הפעולה, מזהה אזורים בין השיניים, ומפעילה סילון ממוקד של מי פה כדי לנקות אותם. מצלמה, AI וסילון מי פה ה-CameraJet מצוידת במצלמת מאקרו ברזולוציה של 100 אלף פיקסלים, המסוגלת לצלם 28 תמונות בשנייה. מערכת המכונה בחברה “Gap Optical Targeting” מנתחת את התמונות בזמן אמת, מאתרת את המרווחים בין השיניים ומפעילה סילון מי פה חרוטי בתוך עד 100 אלפיות השנייה. בכך מבקשת דייסון להציע חלופה לשימוש נפרד בחוט דנטלי או במכשירי שטיפה דנטליים. במברשת עצמה משולב מכל קטן בנפח 12.5 מ"ל למי פה, ואילו תחנת העגינה אמורה למלא אותו מחדש בתוך כשלוש שניות. מעבר לטכנולוגיית הצילום, CameraJet פועלת גם כמברשת שיניים חשמלית. ראש המברשת כולל סיבים כפולים: סיבים פנימיים קשיחים יותר לניקוי משטח השן, וסיבים חיצוניים רכים יותר המיועדים לקו החניכיים. דייסון מציינת כי מהירות הפעולה משתנה בהתאם ללחץ ולמגע עם השיניים, כדי לצמצם האטה או עצירה של המנוע במהלך הצחצוח.

מברשת השיניים של דייסון ( צילום: יצרן )

מברשת השיניים החדשה ( צילום: יצרן )

שליטה באפליקציה ומפת ניקוי

ה-CameraJet מתחברת לאפליקציית MyDyson באמצעות Wi-Fi ובלוטות'. דרך האפליקציה ניתן לקבל הדרכה במהלך הצחצוח, לעקוב אחר אזורי הניקוי ולראות מפת כיסוי של חלל הפה.

המצלמה מאפשרת גם צפייה חיה בתוך הפה דרך האפליקציה - מאפיין שעשוי לסקרן משתמשים, אך גם לעורר אי-נוחות. בדייסון מנסים להרגיע את החששות ומצהירים כי התמונות אינן נשמרות במכשיר או בענן. לדברי החברה, המצלמה מופעלת רק כאשר המשתמש פותח את מצב הצפייה החיה או בעת הפעלת סילון הניקוי.

תג מחיר של מוצר פרימיום

המחיר מציב את CameraJet בקצה העליון של שוק מברשות השיניים החשמליות: 499 דולר בארצות הברית ו-419.99 ליש"ט בבריטניה. החבילה כוללת את המברשת, תחנת טעינה ומילוי, נרתיק נסיעות, משחת שיניים ומי פה של דייסון.

החברה פיתחה גם חומרים מתכלים ייעודיים למוצר - משחת שיניים שאינה מקציפה, כדי שלא תסתיר את שדה הראייה של המצלמה, ומי פה המתאימים למערכת הסילון. הם מוצעים בטעמי ג'ינג'ר-מנטה ונענע ירוקה, לצד משחת שיניים עדינה בטעם מנטה.

המהלך מסמן את כניסתה של דייסון למודל רחב יותר של מוצרי בריאות וטיפוח אישי: לא רק מכשיר חד-פעמי יקר, אלא מערכת הכוללת אביזרים וחומרים מתכלים ייעודיים. ה-CameraJet כבר זמינה להזמנה מוקדמת באתר החברה ובחנויות Dyson Demo, בשני צבעים - Ceramic Ultra Blue ו-Ceramic Pink.

השאלה המרכזית תהיה אם הצרכנים יסכימו לשלם מחיר פרימיום עבור שילוב של מצלמה, בינה מלאכותית וסילון מי פה, או שיעדיפו להמשיך עם מברשת חשמלית רגילה, חוט דנטלי ומכשיר שטיפה נפרד.