ראש העיר התערב: נמנעה התפרעות פרו-פלסטינית בבודפשט 

בבודפשט בירת הונגריה נפתח "שבוע בתי הכנסת" ו"פסטיבל הטשולנט הבינלאומי של הונגריה" – שני אירועים מרכזיים שנועדו לחבר בין מאה אלף יהודי המדינה לבתי הכנסת ולמסורת היהודית. מטרה נוספת היא לחבר בין הציבור ההונגרי שאינו יהודי לקהילה היהודית המקומית במטרה להכיר להם את האמונה, המסורות והמטבח היהודי ובכך להילחם באנטישמיות.

״פסטיבל הטשולנט״ מתרחש זו הפעם העשירית וברבות השנים הפך להיות אחד מאירועי התרבות היהודית הגדולים בהונגריה - שבה קהילה של כ-100 אלף איש - ולפופולארי ואהוב בציבוריות ההונגרית. האירוע פתוח ללא תשלום והוא מציג לקהל באמצעות דוכני אוכל כשרים למהדרין את התרבות, המסורת והמטבח היהודי.

הפסטיבל כמו גם שבוע בתי הכנסת נערכים לציבור מטעם EMIH – 'איגוד הקהילות שומרי תורה בהונגריה' ובסך הכל משתתפים בהם בכל שנה רבבות תושבים הונגרים, יהודים ושאינם, כאשר מספר המשתתפים הולך וגדל משנה לשנה.

השנה, בצל חילופי השלטון הדרמטיים בהונגריה, עם הדחתו של ראש הממשלה אורבן ששלט במדינה המרכז אירופית משך שנים רבות ומנע ניסיונות של גורמים פרו-פלסטינים להפגין בחוצות הערים, ראפר מקומי מוכר בשם גרגלי קומארומי, הידוע בכינוי G Ras, הכריז בשבוע שעבר על הפגנה שתיערך בכניסה לפסטיבל השטולנט, תחת הכותרת „Együtt az Igazságért Palesztinától Budapestig” שפירושה "יחד למען הצדק – מפלסטין ועד בודפשט".

הכוונה הזו עוררה זעם בקהילה היהודית בשל הפרובוקציה הטמונה בה. גורמים ביהדות הונגריה אמרו כי יש הבדל משמעותי בין הפגנה רגילה לבין קיומה בתוך אירוע של הקהילה, בלב הרובע. לדבריהם "זוהי פרובוקציה מסוכנת, מרושעת ומכוערת, שנועדה לפגוע ברגשות הקהילה היהודית, בזמן שיהודי הונגריה מתכנסים כדי לחגוג יחד".

הסערה סביב הנושא קיבלה משנה תוקף נוכח העובדה שרק בשבוע שלפני כן ערך אותו ארגון אנטי-ישראל קיצוני הפגנה בבודפשט שדרשה את שחרורו של אבו ספיה, מנהל בית החולים 'כמאל עדוואן' בצפון רצועת עזה. המפגינים אמרו כי מדובר בהתעמרות באיש רפואה אבל שגרירת ישראל בהונגריה מאיה קדוש ציינה כי לא מדובר ברופא אלא בקצין בדרגת אלוף-משנה בארגון הטרור חמאס וכי בית החולים 'כמאל כדוואן' שימש כר פורה לפעילות ארגון הטרור.

ההפגנה למען אבו ספייה עוררה תגובות חריפות בזירה הפוליטית ההונגרית וראש העיר בודפשט גרגיי קראצ'ון יצא בפומבי נגד המחאה ונגד הצגתו של אבו ספייה כדמות הראוה בכלל לסולידריות ציבורית. מארגני ההפגנה מאידך טענו כי ראש העיר אימץ את הנרטיב הישראלי, תקפו אותו במפורש ואמרו כי לא ייתכן שנבחרי ציבור ישראליים יפיצו "תעמולה שקרית" של ישראל.

הרב הראשי להונגריה, הרב שלמה כובש אמר בתגובה כי "כאשר מחאה אנטי-ישראלית מגיעה במכוון אל תוככי המרחב הפיזי של אירוע יהודי מקומי, נחצה קו אדום מסוכן. הבחירה הראשונית לקיים הפגנה מסוג זה דווקא במקום ובזמן של אחד האירועים היהודיים הציבוריים הגדולים בעיר מעוררת חשש בשל חציית הגבול שבין מחאה פוליטית, גם אם היא שקרית ואינה לגיטימית, לבין הפניית העימות כלפי יהודים מקומיים. הדבר מדאיג במיוחד על רקע הניסיון של מדינות מערב אירופה בשנים האחרונות, בהן ההפגנות האנטי-ישראליות הפכו לשם נפרד להטרדות עוינות כנגד היהודים המקומיים".

הסערה הציבורית עשתה את שלה והמסלול של ההפגנה שאושר בתחילה לעבור בפתיחת הפסטיבל הוזז כדי למנוע הטרדות אנטישמיות נגד יהודי הונגריה. EMIH בירכה את הרשויות על הבנתם את הרגישות הגדולה והזזת הצעדה ולדברי כובש "התשובה לאירועים הללו אינה להסתיר את החיים היהודיים או לסגת מן המרחב הציבורי אלא בדיוק להיפך: הקהילה היהודית בהונגריה היא חלק בלתי נפרד ממרקם החיים במדינה. ליהודים יש זכות מלאה לקיים את תרבותם, דתם וחיי הקהילה שלהם בגלוי, בביטחון ובגאווה, מבלי להפוך לכתובת למחאות אנטישמיות ואנטי-ישראליות.