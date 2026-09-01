בעקבות המפץ הפוליטי בימין: הצעד הבא של מיכאל בן ארי

מיכאל בן ארי ( יונתן זינדל / פלאש90 )

האיחוד הערב (שלישי) בין בצלאל סמוטריץ' למשה פייגלין מעורר אכזבה וכעס בסביבתם של ד"ר מיכאל בן ארי וברוך מרזל. גורמים בסביבתם אומרים לסרוגים כי נכון לעכשיו האיחוד החדש אינו מייצג אותם, וכי במתכונתו הנוכחית הם אינם מתכוונים להצביע לרשימה.

בסביבת בן ארי מביעים אכזבה עמוקה מכך שלטענתם הוא כלל לא נלקח בחשבון במסגרת ההסכם, זאת לאחר שבחודש מאי הודיעו בן ארי ופייגלין על ריצה משותפת במסגרת מפלגת זהות. הגורמים טוענים כי מאז הצטרפותו של בן ארי לזהות חל זינוק בכוחה בסקרים, ובחלק מהמדידות היא אף הכפילה ושילשה את כוחה. לדבריהם, פייגלין מודע היטב לתרומה שהביאה הצטרפותו של בן ארי להתחזקות המפלגה ולכן הם מתקשים להבין כיצד בסופו של דבר נחתם ההסכם החדש מבלי שבן ארי נלקח בחשבון. במילים אחרות, התמונה שמצטיירת מבחינת אנשי בן ארי היא של "השתמשו וזרקו": לטענתם, בן ארי הצטרף לזהות בתקופה שבה הייתה חלשה יותר בסקרים, החיבור עמו תרם להתחזקותה, אך כשהגיע הרגע לסגור את ההסכם הפוליטי עם סמוטריץ' - הוא נותר מחוץ לתמונה.

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בסביבתם של בן ארי ומרזל מבהירים כי מבחינתם הסיפור הפוליטי עדיין לא הסתיים. בימים אלה הם פועלים לקידום חיבורים ואיחודים נוספים בימין, כאשר אחת האפשרויות שנבחנות היא התמודדות של בן ארי בבחירות במסגרת פוליטית אחרת.

הגורמים מדגישים כי נכון לעכשיו, וכל עוד תמונת המצב נותרת כפי שהיא, האיחוד בין סמוטריץ' לפייגלין אינו מייצג אותם והם לא יצביעו עבורו.

ברוך מרזל התייחס הערב לדברים גם בריאיון ל"כאן מורשת", ואמר כי יתמוך ואף יפעל למען כל מפלגה שבה יהיה מיכאל בן ארי חבר.

בסביבתם מבטיחים כי בתקופה הקרובה צפויות התפתחויות נוספות בנוגע לאפשרות של חיבור פוליטי אחר בימין ולהמשך דרכו הפוליטית של בן ארי.