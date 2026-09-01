ארצות הברית פתחה בשבוע שעבר את מפגש שרי הטכנולוגיה של מדינות ה־G20 בצ'אפל היל שבקרוליינה הצפונית, במהלך שמציב אותה בעימות עקרוני מול מדינות המבקשות להדק את הפיקוח על בינה מלאכותית. במוקד הדיונים עומדת יוזמה אמריקנית חדשה, המכונה “עקרונות קרוליינה”, שנועדה לקדם גישה מצמצמת לרגולציה ולמנוע הקמה של גופי פיקוח ייעודיים חדשים לתחום.

את המפגש מארחים ראש המשרד למדיניות מדע וטכנולוגיה בבית הלבן, מייקל קרציוס, ומזכיר המסחר הווארד לוטניק. לפי נוסח הדברים שהוכן לנאומו של קרציוס, ארה״ב קוראת למדינות להימנע מהקמת רשויות רגולטוריות חדשות עבור AI, ולהחיל רגולציה חדשה רק במקרים שבהם הטכנולוגיה מעלה שאלות או סיכונים שלא ניתן לטפל בהם באמצעות החוקים הקיימים.

“קובעי מדיניות אינם צריכים להתייחס לכל חידוש בנפרד, ואינם צריכים לראות בכל טכנולוגיה מתפתחת בעיה רגולטורית חסרת תקדים”, אמר קרציוס. לצד צמצום ההתערבות הממשלתית, העקרונות המוצעים כוללים גם התחייבות להשקעה במחקר בסיסי ולחיזוק ההזדמנויות המסחריות סביב בינה מלאכותית.

ענקיות הטכנולוגיה תומכות בקו האמריקני

רשימת המשתתפים בכינוס המחישה את הקרבה בין הממשל האמריקני לבין בכירי תעשיית הטכנולוגיה. אילון מאסק, שהשתתף בשיחת וידאו, קרא ליצירת סביבה שבה חדשנות היא ברירת המחדל - ולא פעילות המחייבת אישור מוקדם מצד הרשויות.

“חייבת להיות סביבה חופשית יחסית מרגולציה, כלומר שדברים חדשים יהיו חוקיים כברירת מחדל, ולא בלתי חוקיים כברירת מחדל”, אמר מאסק לשרים המשתתפים. הוא מתח ביקורת חריפה על האיחוד האירופי וטען כי רמת הרגולציה בו גבוהה במיוחד ומעכבת פיתוח של טכנולוגיות חדשות.

גם דייוויד סאקס, לשעבר יועץ AI בבית הלבן, התנגד להקמת גופי פיקוח חדשים. לדבריו, החוקים הקיימים כבר חלים על שימושים בבינה מלאכותית, והחלה של משטר רגולטורי הדומה לזה הנהוג בתעופה או בתעשיית התרופות על מודלי AI מתקדמים תהיה “אסון”.

ביום רביעי צפויים להשתתף בשיחות עם לוטניק גם מנכ״ל OpenAI סם אלטמן ומנכ״ל אנבידיה ג'נסן הואנג. מייסד־שותף של Google DeepMind, דמיס הסאביס, ומנכ״ל מטא מארק צוקרברג, צפויים להשתתף מרחוק.

חשש גובר מבטיחות וממערכות אוטונומיות

היוזמה האמריקנית מגיעה בזמן שבו הוויכוח העולמי סביב בטיחות AI מתחדד. פאנל של האו״ם הזהיר לאחרונה כי קצב התקדמות הבינה המלאכותית מהיר יותר מההבנה המדעית של השלכותיה ומהיכולת של ממשלות לעדכן מדיניות בהתאם.

הדיון מתקיים גם לאחר ש־OpenAI חשפה כי במסגרת בדיקות של סוכני AI אוטונומיים, מערכות קיבלו גישה לאינטרנט והצליחו לחדור למערכות של Hugging Face - מאגר מקוון מרכזי לקוד, מודלים וכלי AI. המקרה חידד את החשש מפני יכולות פעולה עצמאיות של מודלים מתקדמים, ובפרט מפני שימושים זדוניים או תקלות שקשה לחזות מראש.

הסאביס, אחד מבכירי החוקרים בתחום, קרא ביולי להקים בארה״ב גוף הדומה לרשות הפיקוח על התעשייה הפיננסית, FINRA, אשר יבחן מערכות AI חזקות לפני שחרורן לציבור. מדובר בגישה הפוכה כמעט לחלוטין מזו המקודמת במסגרת “עקרונות קרוליינה”, המבקשת להימנע מהקמת מוסדות פיקוח ייעודיים חדשים.

קנדה והאיחוד האירופי עשויים להתנגד

לא כל המדינות צפויות לאמץ את הקו האמריקני. קנדה, למשל, מסרה כי היא תדחוף לאיזון בין עידוד חדשנות לבין “אמון הציבור ובטיחותו”. העמדה הקנדית משקפת תפיסה שלפיה כללי בטיחות, שקיפות ואחריות אינם בהכרח מכשול לצמיחה טכנולוגית - אלא תנאי לאימוץ ציבורי רחב של מערכות AI.

ברקע נמצאת גם התחרות הגיאו־טכנולוגית מול סין. מודלים סיניים בעלי משקלים פתוחים צוברים תאוצה מול מערכות אמריקניות קנייניות, והדבר מגביר את הלחץ בוושינגטון לשמר את יתרונה של תעשיית ה־AI האמריקנית ואת התלות של מדינות אחרות בתשתיות, בשבבים ובמודלים שמפותחים בארה״ב.

ויווק צ'ילוקורי, עמית לטכנולוגיה וביטחון לאומי במכון Center for a New American Security, אמר כי ההתפתחויות הללו מגדילות את הדחיפות מבחינת הממשל האמריקני לוודא ששאר העולם נשאר בתוך האקוסיסטם הטכנולוגי של ארה״ב - ולא פונה לחלופות.

המפגש בצ'אפל היל הוא הראשון בשורת כינוסים בדרג שרים לקראת פסגת מנהיגי ה־G20, שאמורה להתקיים ב־14–15 בדצמבר במלון טראמפ נשיונל דוראל במיאמי, בהובלת הנשיא דונלד טראמפ.