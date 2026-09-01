טירוף הברווז הרובוטי: יותר מ־10,000 יחידות בתוך ימים

רובוט קטן בצורת ברווז מצליח לעורר עניין גדול בעולם הבינה המלאכותית והרובוטיקה: ה־Microduck, שפותח בידי Pollen Robotics - החברה הצרפתית שבבעלות Hugging Face - נמכר ביותר מ־10,000 יחידות מאז פתיחת ההזמנות המוקדמות בשבוע שעבר. במחיר של 399 דולר ליחידה, מדובר בהכנסות תיאורטיות של יותר מ־4 מיליון דולר בתוך ימים בודדים.

הצלחתו של הרובוט אינה נובעת רק מהמראה הצבעוני והבלתי שגרתי שלו. ה־Microduck נועד להיות פלטפורמה נגישה למפתחים, חוקרים, בתי ספר וחובבי רובוטיקה שרוצים להתנסות באימון התנהגויות רובוטיות באמצעות למידת חיזוק - תחום שבו תוכנה לומדת לבצע פעולה באמצעות ניסוי, טעייה ומשוב.

ברווז בגובה 25 ס"מ

ה־Microduck הוא רובוט דו־רגלי בגובה כ־25 סנטימטרים ובמשקל הנמוך מ־800 גרם. הוא מצויד ב־15 מנועים ברגליים, בצוואר ובראש, ומסוגל ללכת, להתכופף, לשבת, לקום לאחר נפילה ובתצורות מסוימות גם לנוע על גלגיליות. מקור הכוח שלו הוא סוללה נשלפת, שאמורה לספק בערך שעה של עבודה רצופה.

ברשימת הרכיבים שלו נכללים מצלמה קדמית, חיישן LiDAR קטן למדידת עומק ומרחק, שתי יחידות מדידה אינרציאליות (IMU), מיקרופונים, רמקול, קישוריות Wi‑Fi ו־Bluetooth ואנטנות NFC. המטרה היא לא להפוך אותו לעוזר ביתי מלא, אלא למעין מעבדת רובוטיקה אישית וזולה יחסית - כזו שאפשר להפעיל, לאמן ולשנות מבלי להזדקק לרובוט תעשייתי יקר או למעבדה גדולה.

השבב הסיני שבפנים

ליבת המחשוב של ה־Microduck היא ה־RK3566 של Rockchip, יצרנית שבבים הנסחרת בבורסת שנגחאי. מדובר במערכת־על־שבב שמפעילה את החיישנים, המנועים והחישוב המקומי של הרובוט. השבב כולל גם טכנולוגיה ברישיון של Arm הבריטית, דוגמה לכך ששרשראות אספקת השבבים נותרו גלובליות ומשולבות - גם בתקופה של מגבלות סחר ותחרות טכנולוגית חריפה בין ארה"ב לסין.

הרובוט כולל 1 גיגה־בייט זיכרון RAM ו־32 גיגה־בייט אחסון פנימי. המודלים שמפעילים את התנהגות הרובוט רצים ישירות על המכשיר, בקצב של 50 הרץ, ומפקחים על פעולת 15 המנועים.

הבחירה ב־Rockchip אינה רק פרט הנדסי. היא מדגישה כיצד יצרניות שבבים סיניות כבר משולבות במוצרים מערביים המיועדים לשוק הבינלאומי - במיוחד במכשירים שבהם עלות נמוכה, צריכת חשמל מתונה ויכולת עיבוד מקומית חשובות יותר מביצועי AI ברמת מרכז נתונים.

מבחן לרובוטיקה צרכנית

הזינוק המהיר בהזמנות מסמן שיש ביקוש למוצרים שמנגישים רובוטיקה פיזית לקהל רחב יותר. עד היום, פיתוח רובוט דו־רגלי דרש לרוב תקציבי מחקר גדולים, ציוד יקר וידע הנדסי מתקדם. המחיר של 399 דולר אינו הופך את ה־Microduck לצעצוע פשוט, אך הוא כן מציב אותו בטווח נגיש יותר למעבדות חינוך, מפתחים עצמאיים וקהילות קוד פתוח.

אם הפלטפורמה תצליח לעמוד בציפיות באספקה ובאמינות, היא עשויה להפוך למבחן מעניין לרעיון של "רובוטיקה מבוססת קהילה": לא רק חברה אחת שמפתחת יכולות עבור מוצר אחד, אלא אלפי משתמשים שמנסים, מאמנים ומשתפים התנהגויות חדשות. במקרה כזה, דווקא הברווז הקטן עשוי להמחיש לאן הולך התחום - ממערכות רובוטיות יקרות וסגורות, אל מכונות קטנות, מתכנתות ונגישות יותר.