טראמפ מאיים: "התקיפה הגדולה ביותר עדיין ממתינה בפתח"

רגע אחרי התקיפה האמריקנית נגד יעדי משמרות המהפכה בדרום איראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שלח הערב (שלישי) איום חריף למשטר בטהרן, והזהיר כי אם יגיבו לתקיפה - הם יותקפו שוב, בעוצמה גדולה יותר.

"ברגעים אלו, ארה"ב תוקפת מטרות איראניות סמוך למיצרי הורמוז" אמר טראמפ ברשת Truth Social. "התקיפות הללו הן נרחבות ועוצמתיות, והן באות בתגובה לניסיון הכושל של האיראנים להניח מוקשים ימיים במיצר - שכרגע אין בו מוקשים בכלל, כי כולם הוסרו לחלוטין או פוצצו - וכן בתגובה לכך שהאיראנים שיגרו 8 טילים לעבר בסיס הצבא שלנו בירדן, שכולם יורטו בהצלחה".

"אם האומה הכושלת של איראן תגיב למתקפה המוצדקת מאוד הזו, היא תותקף שוב - והפעם בעוצמה קשה וגבוהה בהרבה" הוסיף ואיים. "אבל גם זו לא תהיה המתקפה הגדולה מכולן. התקיפה הגדולה ביותר עדיין ממתינה בפתח, וכאשר היא תסתיים, מעט מאוד יישאר מהרפובליקה האסלאמית של איראן!".