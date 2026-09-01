שלב אחר שלב: תכנית נתניהו לפירוק המפלגה של וינטר

הקרב על הקולות בימין עולה מדרגה: הפרשן עמית סגל מדווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע לאחרונה מקום משוריין ברשימת הליכוד לכנסת לחבר מפלגתו של עופר וינטר, יוסף חדאד.

מאחורי ההצעה עומד חישוב פוליטי לקראת הבחירות. תחת הלחץ שמפעילים הסקרים האחרונים, המטרה בליכוד היא לפרק את התארגנות המפלגה החדשה של עופר וינטר, בה משובץ חדאד במקום השני. בסביבת נתניהו מעריכים כי צעד כזה יביא לפירוק השותפות בין השניים, ויגרום לחלק ניכר מציבור התומכים לעבור ולתמוך בליכוד.

במקביל, כתב i24NEWS עמיאל ירחי מדווח בפרסום ראשון על תכנית נתניהו המלאה לסידור גוש הימין והסרת האיום מצד מפלגתו של וינטר. על פי הדיווח, נתניהו מוכן להעניק לוינטר ארבעה שריונים בתמורה לכך שלא יתמודד עצמאית בבחירות.