שרה נתניהו משיבה אש: "לא אתנצל, אתה צריך להתנצל"

שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה נתניהו, הגיבה היום (שלישי) לדרישתו של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, לפיה על שרה להתנצל בעקבות הפצת הקונספירציה נגדו בנוגע ל-7 באוקטובר.
בתגובה מסרה שרה: "לא אתנצל, אתה זה שצריך להתנצל על דבריך ומעשיך מהעבר", כך על פי הדיווח של עמית סגל.
נזכיר כי מוקדם יותר היום, שלח גולן מכתב התראה לפני תביעה לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. זאת, בעקבות ריאיון שהעניקה אמש לערוץ 14 ובו קידמה תיאוריית קונספירציה וטענה כי הוא התייצב בדרום הארץ ב-7 באוקטובר עוד לפני שראש הממשלה ידע על פרוץ המלחמה.
במכתב ההתראה הצהיר גולן כי אם הגברת נתניהו לא תפרסם התנצלות ביממה הקרובה, וכן תשלם פיצוי כספי שיועבר כתרומה לניצולי הטבח במסיבת נובה, יגיש נגדה תביעה בסך 2.5 מיליון שקלים לפחות.
נוסח ההתנצלות שדורש גולן משרה נתניהו הוא: "אני חוזרת בי מהדברים שאמרתי בריאיון בערוץ 14 ביחס למר יאיר גולן, שלא היו אלא דברי הבל שקריים וחסרי בסיס. מר גולן יצא ב-7 באוקטובר לעוטף עזה כשהוא מצויד בנשקו בלבד ותוך סיכון חייו הציל צעירים ממסיבת הנובה. מר גולן, ככל אזרחי ישראל, למד על מתקפת חמאס עם הישמען האזעקות הראשונות בשעה 06:29 בבוקר 7 באוקטובר ובעקבות זאת, החליט לעשות מעשה ויצא לשטח".
מפלגת הליכוד מסרה תגובה לאיום של גולן בתביעה, שבה כינתה את דבריו "מופע שוביניסטי, בריוני, ואלים". המפלגה הכחישה שרעיית ראש הממשלה טענה לקונספירציה בעניין 7 באוקטובר, ומסרה כי היא אמרה בריאיון "את ההפך הגמור".
במכתבו פירט גולן את השתלשלות האירועים בבוקר הטבח. לדבריו, הוא למד על מתקפת חמאס רק עם הישמע האזעקות בשעה 06:29, יצא מביתו ברכבו הפרטי למפקדת פיקוד העורף, שם הצטייד ברובה סער, ונסע לעוטף עזה. במהלך אותו הבוקר, נכנס גולן פעם אחר פעם לשטח שאליו נמלטו צעירים מהמסיבה וחילץ שישה מהם.
עוד נאמר במכתב כי דבריה של הגברת נתניהו הם "דברי בלע מכפישים וכוזבים", שמנסים להציג את גולן כ"שותף למעשה בגידה", ומהווים ניסיון מחושב לטשטש את העובדות כדי לפגוע בשמו הטוב של גולן לקראת הבחירות. עורכי דינו של גולן מסרו: "מרשנו לא ייתן יד לניסיון למחוק את גבורתם של חיילי צה"ל, חברי כיתות הכוננות, אזרחים ומתנדבים על ידי שכתוב ההיסטוריה".
בתור מפקד פלוגה במילואים אני רואה את השטח ולא מאמין, המנהיגות מרוויחה מריבות סרק מול יאיר גולן במקום להכריע את חמאס!