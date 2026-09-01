שרה נתניהו משיבה אש: "לא אתנצל, אתה צריך להתנצל"

שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה נתניהו, הגיבה היום (שלישי) לדרישתו של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, לפיה על שרה להתנצל בעקבות הפצת הקונספירציה נגדו בנוגע ל-7 באוקטובר.

בתגובה מסרה שרה: "לא אתנצל, אתה זה שצריך להתנצל על דבריך ומעשיך מהעבר", כך על פי הדיווח של עמית סגל.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, שלח גולן מכתב התראה לפני תביעה לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. זאת, בעקבות ריאיון שהעניקה אמש לערוץ 14 ובו קידמה תיאוריית קונספירציה וטענה כי הוא התייצב בדרום הארץ ב-7 באוקטובר עוד לפני שראש הממשלה ידע על פרוץ המלחמה.

במכתב ההתראה הצהיר גולן כי אם הגברת נתניהו לא תפרסם התנצלות ביממה הקרובה, וכן תשלם פיצוי כספי שיועבר כתרומה לניצולי הטבח במסיבת נובה, יגיש נגדה תביעה בסך 2.5 מיליון שקלים לפחות.

נוסח ההתנצלות שדורש גולן משרה נתניהו הוא: "אני חוזרת בי מהדברים שאמרתי בריאיון בערוץ 14 ביחס למר יאיר גולן, שלא היו אלא דברי הבל שקריים וחסרי בסיס. מר גולן יצא ב-7 באוקטובר לעוטף עזה כשהוא מצויד בנשקו בלבד ותוך סיכון חייו הציל צעירים ממסיבת הנובה. מר גולן, ככל אזרחי ישראל, למד על מתקפת חמאס עם הישמען האזעקות הראשונות בשעה 06:29 בבוקר 7 באוקטובר ובעקבות זאת, החליט לעשות מעשה ויצא לשטח".