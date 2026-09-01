עם דלתות כמו ברולס רויס ג'נסיס: חושפת את ספינת הדגל שלה

ה-GV90 ( צילום: ג'נסיס )

ג'נסיס עולה שלב במאבק שלה מול מותגי היוקרה הגדולים בעולם. יצרנית הרכב הקוריאנית חשפה את ה-GV90 החדש, רכב פנאי חשמלי בגודל מלא שמוצב בפסגת ההיצע שלה ואמור להתחרות בדגמי היוקרה הבכירים של מרצדס, ב.מ.וו ואף במותגים כמו בנטלי ורולס רויס. ה-GV90 מבוסס במידה רבה על מכונית הקונספט Neolun שהוצגה בשנת 2024, אלא שכעת חלק גדול מהרעיונות שנראו אז כמעט דמיוניים עושים את דרכם למכונית סדרתית.

ה-GV90 הוא רכב גדול במיוחד. אורכו כ-5.29 מטרים ובסיס הגלגלים משתרע על כ-3.25 מטרים. העיצוב שואב, לדברי ג'נסיס, השראה מכלי החרס הקוריאניים המסורתיים המכונים "Moon Jar", והוא משלב את חתימת התאורה הכפולה המזוהה עם המותג, יחידות תאורה דקות במיוחד וחישוקים בקוטר של עד 24 אינץ'. הלקוחות יוכלו לבחור מתוך 16 צבעי מרכב שונים. החידוש המסקרן ביותר נמצא בגרסת GV90 Neolun. כאן ג'נסיס מציעה מערכת דלתות המכונה Neolun Arch Gate, הכוללת דלתות אחוריות הנפתחות בכיוון ההפוך לדלתות הקדמיות, בסגנון המזוהה עם מכוניות פאר קלאסיות. הקורה המרכזית שבין הדלתות מוסתרת בתוך המבנה, כך שכאשר שתי הדלתות פתוחות מתקבל פתח כניסה רחב במיוחד לתא הנוסעים. מנגנון מיוחד מזיז תחילה את הדלת האחורית מעט החוצה ורק לאחר מכן מסובב אותה, כדי למנוע התנגשות בדלת הקדמית.

ה-GV90 ( צילום: ג'נסיס )

גם בתוך המכונית ג'נסיס מנסה להמחיש שהיא אינה מסתפקת בעוד SUV חשמלי. ה-GV90 יוצע בתצורות של עד שבעה נוסעים, בעוד גרסת Neolun היוקרתית תוצע גם בתצורת ארבעה מושבים המזכירה יותר טרקלין פרטי מאשר מכונית משפחתית. כשהרכב חונה, המושבים הקדמיים יכולים להסתובב ב-180 מעלות ולאפשר ליושבים מלפנים לשבת מול הנוסעים מאחור.

בגרסת Executive Suite היוקרתית במיוחד מקבלים הנוסעים מאחור רצפה העשויה עץ אמיתי, מערכת חימום רצפתי, מקרר, וילונות פרטיות ושולחנות. גג זכוכית מתקדם מחולק לשישה אזורים שבהם ניתן לשנות בנפרד את רמת השקיפות. רשימת החומרים כוללת בין היתר עץ טבעי, אבן, עור וצמר קשמיר.

במרכז תא הנוסעים מותקן מסך OLED בגודל 23.6 אינץ', המשמש בעת הנהיגה לתצוגות הרכב ולמערכת המולטימדיה. כאשר הרכב עומד ניתן להגביה אותו בכ-9 ס"מ ולהפוך אותו למסך בגודל אפקטיבי של 24.6 אינץ' לצפייה בתכנים. בנוסף קיימת תצוגה עילית עצומה בגודל 25 אינץ' ומערכת המולטימדיה החדשה Pleos Connect של קבוצת יונדאי, המבוססת על Android Automotive. מערכת השמע מתוצרת Bang & Olufsen כוללת 25 רמקולים.

אבל למרות כל אביזרי הפאר, הנתונים החשובים ביותר נמצאים מתחת למרכב. ה-GV90 מצויד בסוללה בקיבולת 123.5 קוט"ש, הגדולה ביותר שהותקנה עד כה ברכב חשמלי של קבוצת יונדאי. שני מנועים חשמליים, אחד בכל סרן, מייצרים יחד 657 כ"ס ומומנט של כ-81.5 קג"מ. ההנעה כפולה.

ה-GV90 ( צילום: ג'נסיס )

ה-GV90 ( צילום: ג'נסיס )

גרסת שבעת המושבים אמורה לספק טווח נסיעה של כ-500 ק"מ בין טעינות. בחיבור לעמדת טעינה מהירה בהספק של 350 קילוואט ניתן יהיה לטעון את הסוללה מ-10% ל-80% בתוך כ-22 דקות בלבד.

מערכת המתלים כוללת מתלי אוויר רב-תאיים ובולמים הנשלטים אלקטרונית. לראשונה ברכב של קבוצת יונדאי מותקנים גם שני דיפרנציאלים אלקטרוניים מוגבלי החלקה, אחד בכל סרן. ה-GV90 מצויד גם בהיגוי אחורי, כשהגלגלים האחוריים יכולים לפנות בזווית של עד חמש מעלות. לטענת ג'נסיס, הדבר מאפשר לרכב הענק להשיג קוטר סיבוב הדומה לזה של מכונית בגודל בינוני.

המחיר הרשמי עדיין לא פורסם. ההערכות בארה"ב הן כי ה-GV90 הרגיל יתחיל באזור 100 אלף דולר, בעוד גרסת Neolun עשויה להתקרב ל-150 אלף דולר, כאשר גרסאות מאובזרות במיוחד עשויות להיות יקרות אף יותר ובוודאי בארץ לאחר תוספות המיסים. ג'נסיס עצמה מציינת כי השיווק בארה"ב צפוי להתחיל בתחילת 2027.