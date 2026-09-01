אמיר אוחנה בתגובה לסערה סביבו: "אובדן דרך"

( איתי גלינר )

סערת מודעות הנאצה נגד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מעוררת תגובות חריפות במערכת הפוליטית. אוחנה התראיין לתוכניתם של יעקב ברדוגו ופרופ' משה כהן אליה ברדיו 'גלי ישראל', ותקף בחריפות את הגורמים שמאחורי תליית הכרזות בדרך שבה צועדים ילדיו לבית הספר. "ילדיי נתקלו לאורך כל הדרך לבית הספר באותן כרזות נאצה נגדי", סיפר יו"ר הכנסת בכאב. "מי ששיבח את זה ואמר 'עוד לא התחלנו' הוא אמיר שפרלינג, מכותבי 'ארץ נהדרת' ונכלל בקמפיין של יאיר גולן. זה לא רק הוא. מדובר בקבוצה לא מבוטלת שהחליטה שכל האמצעים כשרים".

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אוחנה הוסיף ומתח ביקורת נוקבת על חציית הקווים האדומים במחאה הפוליטית: "זה מעשה מכוון ומחושב שמעיד על אובדן דרך, על ירידה מוחלטת מהפסים. ילדים ומשפחות צריכים להיות מחוץ למשחק. מה חטאו ילדיי שהם צריכים לספוג את זה?".