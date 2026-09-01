פייגלין וסמוטריץ' התאחדו: "לוקחים אחריות על המחנה הלאומי"

חתימת הסכם האיחוד ( ללא )

עכשיו זה רשמי: יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויו"ר מפלגת זהות משה פייגלין הודיעו הערב על איחוד כוחות לקראת הבחירות הקרובות. השניים סיכמו על ריצה משותפת במסגרת בלוק טכני, שבו כל מפלגה תשמור על זהותה, דרכה ועקרונותיה.

בהודעה הרשמית נאמר כי "החיבור נולד מתוך הבנה כי הבחירות הקרובות הן קריטיות לעתיד המחנה הלאומי וכי האחריות מחייבת לפעול כבר עכשיו כדי למנוע אובדן קולות של מפלגות ימין".

סמוטריץ' ופייגלין ( ללא קרדיט )

עוד נטען כי "החיבור בין הציונות הדתית לזהות הוא החיבור הראשון, במהלך לאיחוד כוחות במחנה הלאומי. במסגרת ההסכמות נשמרה האפשרות לצירופם של מפלגות, כוחות ואישים נוספים מהימין. המטרה היא לגבש בלוק ימין רחב ככל האפשר, לחבר את רסיסי המפלגות במחנה הלאומי ולהבטיח שקולות הימין יתורגמו לכוח פוליטי שיאפשר את הקמתה של ממשלת ימין חזקה".

סמוטריץ': "מבחינתי זה החיבור הראשון ולא האחרון" "הבחירות הקרובות הן בחירות קריטיות לעתיד המחנה הלאומי ולעתידה של מדינת ישראל. הביטחון, ההתיישבות, מערכת המשפט, מניעת הקמתה של מדינה פלסטינית והיכולת שלנו להמשיך ולהוביל את השינויים הגדולים שמדינת ישראל זקוקה להם - הכול מונח על הכף" אמר סמוטריץ'. "ברגע כזה צריך לקחת אחריות. לא רק על המפלגה שלך, אלא על המחנה כולו. האחריות שלנו היא לחבר כוחות, להרחיב את המחנה ולא לאפשר לקולות ימין ללכת לאיבוד". "אני שמח שמשה נענה לקריאה והחליט לצאת איתנו לדרך. יש בינינו הבדלים ואנחנו לא מבקשים לטשטש אותם" הוסיף. "כל אחד מאיתנו שומר על זהותו ועל דרכו, אבל שנינו מבינים שהמשימה הגדולה עכשיו היא ניצחון המחנה הלאומי".

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עוד התייחס לאפשרות של איחודים נוספים: "מבחינתי זה החיבור הראשון ולא האחרון. אנחנו פונים לכל המפלגות והכוחות שרואים בימין את הבית שלהם: בואו להצטרף. לא חייבים להסכים על הכול כדי לקחת אחריות יחד. אנחנו נעשה כל מה שנדרש כדי לאחד את המחנה, למנוע אובדן קולות ולהבטיח שבעזרת השם תקום כאן ממשלת ימין חזקה שתשמור על ביטחון ישראל, על ארץ ישראל ועל עתידה של מדינת ישראל".

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"אנחנו עשינו את החלק שלנו, כעת האחריות עוברת לציבור"

פייגלין עצמו ציין כי "יצאנו לדרך עם 'זהות' מתוך הבנה עמוקה שמדינת ישראל זקוקה לרוח חדשה, לתקווה, לאמונה בצדקת הדרך ולחזון של חירות וניצחון אמיתי. במשך שנה שלמה הבהרנו שגודל השעה מחייב אחריות לאומית והתייצבות משותפת. הבטחנו לציבור התומכים העצום שלנו שלא נסכן אף קול, שנעשה הכל כדי שקולם לא יירד לטמיון ושהערכים שלנו יקבלו ייצוג מלא, חזק ומשפיע. עמדנו במשימה הזו במלואה".

"הערב אנחנו מביאים את הבשורה שרבים כל כך חיכו לה ויוצאים במהלך משותף שנועד למקסם את כוחו של המחנה הלאומי והאמוני. אנחנו עשינו את החלק שלנו והבטחנו את הבית לכל תומכינו - כעת האחריות עוברת אליכם, הציבור" סיכם. "אני קורא לכל מי שארץ ישראל, ביטחון המדינה וחירות האדם יקרים לליבו: זה הזמן להתגייס, להצטרף, לתמוך ולהצביע בהמוניכם לרשימה המשותפת. יחד, בכוח ובנחישות, נוביל את המערכה, נשמור על שלמות הארץ ונביא לעם ישראל את ההכרעה ואת הניצחון המוחלט".