ישראל בדרך לבעור; שני איזורים יסבלו במיוחד. תחזית מזג אוויר

( linguafiqari / שאטרסטוק )

מזג אוויר בימים הקרובים יתאפיין בתנודות קלות במעלות החום, כאשר פתח השבוע יביא איתו התחממות קלה, אך בהמשך צפויה הקלה הדרגתית לקראת סוף השבוע.

יום רביעי: מזג האוויר יהיה נאה ותחול התחממות קלה. נעשה מעט חם מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, בעוד שבמישור החוף יימשך מזג אוויר הביל. יום חמישי: מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, ובמישור החוף יוסיף להיות הביל. יום שישי: מפתח סוף השבוע יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תוך ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה.

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יום שבת: מזג האוויר יישאר מעונן חלקית עד בהיר, ויירשמו טמפרטורות נוחות יחסית לעונה.

יום ראשון: תחילת השבוע הבא תתאפיין במזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, לצד עלייה קלה בטמפרטורות.