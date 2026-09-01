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ישראל בדרך לבעור; שני איזורים יסבלו במיוחד. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יתאפיין בתנודות קלות: רביעי חם מהרגיל בפנים הארץ והביל בחוף, בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות שתביא הקלה. תחזית מזג אוויר

19:53
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(linguafiqari / שאטרסטוק)

מזג אוויר בימים הקרובים יתאפיין בתנודות קלות במעלות החום, כאשר פתח השבוע יביא איתו התחממות קלה, אך בהמשך צפויה הקלה הדרגתית לקראת סוף השבוע.

יום רביעי: מזג האוויר יהיה נאה ותחול התחממות קלה. נעשה מעט חם מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, בעוד שבמישור החוף יימשך מזג אוויר הביל.

יום חמישי: מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, ובמישור החוף יוסיף להיות הביל.

יום שישי: מפתח סוף השבוע יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תוך ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה.

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יום שבת: מזג האוויר יישאר מעונן חלקית עד בהיר, ויירשמו טמפרטורות נוחות יחסית לעונה.

יום ראשון: תחילת השבוע הבא תתאפיין במזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, לצד עלייה קלה בטמפרטורות.

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