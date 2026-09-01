בעומק 1,900 מטר: החוקרים גילו "פרחים" מסתוריים בקרקעית הים

פרחי הנפט שנמצאו בקרקעית הים ( צילום: NOAA OKEANOS EXPLORER )

הכול התחיל באות סונאר מסקרן במעמקי מפרץ מקסיקו. במהלך משלחת מחקר של המינהל הלאומי לאוקיינוסים ולאטמוספרה של ארצות הברית, NOAA, זיהו החוקרים עצם חריג בקרקעית הים, בעומק של כ-1,900 מטר. צורתו וגודלו העלו אפשרות שמדובר בספינה טרופה, והחוקרים החליטו לשלוח למקום את הרובוט התת-ימי Deep Discoverer כדי לבדוק מקרוב. אלא שכאשר הגיע הרובוט אל היעד, התברר כי החיפוש אחר ספינה הוביל לתגלית אחרת לגמרי. במקום שרידי כלי שיט ניצבו על הקרקעית מבנים גדולים שנראו כמעט כמו פרחים שצמחו מתוך האדמה.

המבנים קיבלו את הכינוי "חבצלות זפת" - Tar Lilies. למעשה, מדובר בהתפרצויות טבעיות של אספלט שהתקשה על קרקעית האוקיינוס. נפט סמיך וחומרים פחמימניים נדחפים בלחץ דרך סדקים במשקעי הקרקעית. כאשר החומר מגיע אל מי המעמקים הקרים במיוחד, הוא מתקרר ומתקשה במהירות. במהלך ההתקררות וההתכווצות נוצרים בו קפלים וסדקים, ובמקרים מסוימים הם מסתדרים בצורת עלי כותרת המקיפים נקודה מרכזית, באופן המזכיר פרח ענק. באותו יום תיעדו החוקרים שתי תצורות כאלה. NOAA מציינת כי אלה היו הדוגמאות הראשונות הידועות של פעילות המכונה "געשיות אספלט" באזור זה של מפרץ מקסיקו. תופעות דומות מוכרות במקומות נוספים שבהם קיימים מאגרי פחמימנים מתחת לקרקעית, אולם צורת הפרח יוצאת הדופן והאתר שבו נמצאו הפכו את הממצא למסקרן במיוחד.

פרחי הנפט בקרקעית הים ( צילום: NOAA OKEANOS EXPLORER )

אלא שההפתעה הגדולה לא הסתכמה בגיאולוגיה. כאשר מצלמות הרובוט התקרבו ל"חבצלות", התברר שהאספלט המוצק הפך למעשה למעין אי קטן של חיים בלב קרקעית ים המכוסה ברובה במשקעים רכים. אלמוגים, שושנות ים ובעלי חיים ימיים נוספים נאחזו במשטחים הקשים של האספלט והתיישבו עליהם. סביב בסיס המבנים נמצאו גם יצורים הקשורים לנביעות של פחמימנים, ובהם תולעי צינור ומרבדים של מיקרואורגניזמים המשתמשים בתהליכים כימיים במקום באור השמש כדי להפיק אנרגיה.

היצורים שהתיישבו על המבנים גם סיפקו לחוקרים רמז לגילם. לפי הערכות שנעשו בעקבות המשלחת, חלק מהתצורות עשויות להיות בנות עשרות ואף מאות שנים. המשמעות היא שנביעת האספלט אינה בהכרח אירוע חד-פעמי, אלא חלק ממערכת גיאולוגית פעילה ומתמשכת של מעבר נפט וגז מתוך שכבות עמוקות אל קרקעית הים.

פרחי הנפט בקרקעית הים ( צילום: NOAA OKEANOS EXPLORER )

הפרחים שנמצאו בקרקעית ( צילום: NOAA OKEANOS EXPLORER )

המשלחת נועדה למפות ולתעד אזורים שלא נחקרו מספיק במפרץ מקסיקו, והסיפור מדגים עד כמה מעט עדיין ידוע על חלקים נרחבים מקרקעית האוקיינוסים. אפילו באזור שנחקר במשך שנים בשל תעשיית הנפט, הדיג והפעילות הימית, ניתן עדיין להיתקל במבנים גיאולוגיים יוצאי דופן שלא תועדו קודם לכן.

ומה עם הספינה הטרופה שחיפשו מלכתחילה? בהמשך המשלחת אכן אותרו גם שרידי ספינה אמיתיים. אבל דווקא המטרה שהתבררה כטעות בסונאר הובילה את החוקרים לאחד הממצאים יוצאי הדופן של המסע - "פרחים" שנוצרו מזפת טבעית במעמקי הים והפכו במשך השנים לבית גידול משגשג עבור יצורים ימיים.