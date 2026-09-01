עמית סגל תוקף בחריפות: "מגעילה וטפשית, זה מחליא"

עמית סגל ( הדס פרוש/פלאש90 )

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (שלישי) לסערה סביב אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, בנוגע לקונספירציה שלה אותה היא אמרה בראיון בערוץ 14, ובה היא הדגישה כי יאיר גולן "טען" כי הוא היה בעוטף עזה ב-7 באוקטובר, וכי הוא ידע על כך לפני ראש הממשלה.

סגל אמר כי מדובר באמירה "מגעילה ומחליאה", הוא הדגיש כי מדובר במהלך טיפשי לאור תקופת הבחירות בה אנו נמצאים. "שרה נתניהו בוודי רמזה לקונספירציה", אמר סגל, זאת לאור ההכחשה של מפלגת הליכוד לכך. עוד הוא הוסיף: "הוא כבר מלובש ומוכן בשעה מאוד מוקדמת, כך אמרה שרה. מעבר לעובד שמדובר באמירה מחליאה, זו אמירה כל כך טיפשית". סגל פירט: "אפשר לדבר על המתקפה המכוערת מחות למספרה, על הסרבנות הבזויה שהיתה פה לפני המלחמה, על האמירות הקשות ועוד".

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נזכיר כי יו"ר מפלגת הדמוקרטים, אלוף (מיל') יאיר גולן, שלח היום לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בגין לשון הרע.

במכתב, שנשלח באמצעות עורכי הדין גיורא ארדינסט, אלמוג גיל-אור וירדן שוחט ממשרד EBN, נדרשת נתניהו לפרסם בתוך 24 שעות התנצלות פומבית ולתאם תשלום פיצוי כספי, שיועבר במלואו כתרומה לניצולי מסיבת הנובה. אם לא תעשה זאת, נכתב, יינקטו נגדה הליכים משפטיים בסכום שלא יפחת מ-2.5 מיליון שקלים.