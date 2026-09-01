אופס: למה רומז דוברו לשעבר של נתניהו? 

חברת הכנסת טלי גוטליב, מעוררת בימים האחרונים סערה אדירה סביבה, זאת לאור התבטאויותיה נגד ראש הממשלה נתניהו וסביבתו, ואיומיה כי אם היא לא תקבל שריון גבוה בליכוד - היא תפרוש.

מוקדם יותר היום כתבה גוטליב: "גסות הרוח וההשתוללות של יאיר נתניהו נגדי זה בשליחותו של יונתן אוריך. התכתובות שנחשפו השבוע בין אוריך לפלדשטיין הדגימו שאוריך מייצר סכסוכים ופילוג בכוונה בין גורמים שונים לרה״מ. באותן תכתובות יצר אוריך סכסוך בין גלנט להרצי הלוי ובין רה״מ.

‏יאיר נתניהו הוא בובה בשלט רחוק של אוריך שיצר סכסוך ומלבה סכסוך לא קיים ביני לבין רה״מ. סכסכנותו של אוריך - אומנותו".

מי שהתערב במפתיע הוא דוברו לשעבר של נתניהו, אלי פלדשטיין שהגיב לה: "מתי גילית את כל הבולשיט שאת כותבת? זו לא היית את שטרחת להגיע לדיוני הארכות המעצר של אוריך ושלי עם רעש וצלצולים כדי ״להגן״ ולזעוק על העוול בחקירת פייק פרשה?

אגב את לא רוצה לתת גילוי נאות מי במשך תקופה הפעיל אותך וכתב לך ציוצים?". ברשת תהו למה מתכוון פלדשטיין, ולמי הוא רומז כשהוא אומר שמישהו הכתיב לגוטליב ציוצים.