צרות בצרורות: היועמ"שית שוב נגד יריב לוין

היועמ"שית ויריב לוין ( (צילום: אורן בן חקון/ פלאש 90) )

היועצת המשפטית לממשלה הגישה הערב (שלישי) לבג"ץ את תשובתה להודעת שר המשפטים יריב לוין בנוגע לקידום המינויים במסגרת השינויים במח"ש וביקשה מבג"ץ למנוע את קידום הליכי המינוי לתפקיד מנהל היחידה ולתפקיד הממונה במהלך תקופת הבחירות. נזכיר כי לפני כחודש הודיע לוין כי בכוונתו לקדם את המינויים. בית המשפט אפשר ליועצת המשפטית לממשלה להשיב לעמדתו של השר, וכעת היא טוענת כי קידום המהלך בתקופת הבחירות אינו מתיישב עם ההלכות שנקבעו בנושא מינויים בתקופה זו.

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בתשובה נטען כי המקרה מעורר "חשש למחטף פוליטי ושיקולים זרים", הן ביחס למינוי חברי הוועדה והן ביחס לבחירת מנהל היחידה והממונה. לפי עמדת היועמ"שית, מדובר במהלך משמעותי במערכת אכיפת החוק, כאשר שני בעלי התפקידים שימונו צפויים לקדם את הקמת הגוף החדש ולעצב אותו.

אחת הטענות המרכזיות בתשובה נוגעת למידת השפעתו של לוין על הוועדה שתבצע את המינויים. היועמ"שית טוענת כי לשר "השפעה ישירה ודומיננטית על שלושה מחמשת חברי הוועדה הממנה", בהם מנכ"ל משרד המשפטים, שעומד בראש הוועדה, נציג שנבחר על ידי השר ונציג מטעם נציב שירות המדינה, שבבחירתו היה מנכ"ל המשרד מעורב.