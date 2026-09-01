ההסלמה נמשכת: ארה"ב תקפה מטרות איראניות באזור מיצרי הורמוז

ההסלמה נמשכת: כלי התקשורת באיראן מדווחים כעת (שלישי) על סדרת פיצוצים בדרום איראן - בין היתר באי קשם, בעיר הנמהל צ'בהאר, בבנדר עבאס ובעיר כונראכ. בכיר אמריקני אישר כי מדובר בתקיפה של ארה"ב, כשלדבריו הכוחות תקפו מטרות איראניות באזורים הסמוכים למיצרי הורמוז - זאת תגובה להתקפות האיראניות על ספינות בנתיב השיט.
בהמשך, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב אישר כי "כוחות אמריקנים החלו לתקוף מטרות של משמרות המהפכה האסלאמיים באיראן. התקיפות מגיעות לאחר ניסיונות תקיפה אחרונים של משמרות המהפכה נגד ספינות מסחריות במיצרי הורמוז ונגד לוחמים אמריקנים שנשלחו לאזור".
דקות ספורות לפני הדיווחים הראשוניים על התקיפה, שגרירות ארה"ב בישראל פרסמה הודעה חריגה לציבור, בה הומלץ לגלות ערנות מוגברת. "עקב המתיחות במזרח התיכון, האווירה הביטחונית נותרה מורכבת עם אפשרות להסלמה בלתי צפויה" נמסר. "אזרחים אמריקנים שנמצאים כעת במזרח התיכון צריכים לגלות ערנות מוגברת, ולהיות מודעים לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירות מרחב אווירי ושיבושים בנסיעות".
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