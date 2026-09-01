וינטר שולל איחוד עם סמוטריץ': "לא נהיה שכפ"ץ לגפני וגולדקנופף"

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

רגע אחרי האיחוד של בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין, יו"ר "עמך ישראל" עופר וינטר פרסם סרטון בו שלל את האפשרות של איחוד עם סמוטריץ'. "עם ישראל דורש משהו חדש, לא עוד מאותו הדבר" אמר וינטר. "מי שמבקש באמת לשלב חרדים בצה״ל, באמת לתת למשרתים ולמשפחותיהם, הגיבורים והגיבורות שלנו - את מה שמגיע להם, באמת להביא להכרעה, בעזה ובכל הגזרות - ׳עמך ישראל׳ היא הכתובת היחידה עבורו".

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וינטר הוסיף והבהיר כי "לא נהיה שכפ״ץ של גפני וגולדקנופף על חשבון המשרתים. באנו להביא בשורה חדשה לעם ישראל. חייב לקום פה משהו חדש, ואנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים. זה רצון העם, שדורש משהו אחר - ועבורו אנחנו כאן".