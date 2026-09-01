צה"ל מאשר: אנשי השב"כ עצרו את ראש ביטחון הפנים של חמאס בעזה

( עלי חסן\פלאש 90 )

בצה"ל אישרו כעת (שלישי) באופן רשמי את מעצרו של ראש ביטחון הפנים של חמאס בעזה, כשהודו בהודעתם כי אנשי השב"כ הם אלה שפשטו על הבניין שבו המחבל הבכיר נעצר.

"צה"ל ושב"כ, בפיקוד ובהובלת שב״כ ופיקוד הדרום, יצאו מוקדם יותר היום לפעילות ממוקדת להסרת איומים של ארגון הטרור חמאס במרחב צפון רצועת עזה" נאמר. "במסגרת הפעילות, כוחות מיוחדים של השב"כ פשטו על מבנה במרחב העיר עזה, ועצרו את ראש ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס בכלל רצועת עזה". עוד נאמר כי במהלך הפעילות, "חיל האוויר תקף באופן ממוקד מספר יעדים צבאיים במרחב במטרה להסיר איומים על הכוחות". הודגש כי אין נפגעים לכוחותינו.

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בצה"ל אמרו כי המחבל שנעצר פעל בתקופה האחרונה לביסוס שליטתו של ארגון הטרור חמאס בצפון הרצועה, ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב. לאחר מעצרו, המחבל הועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון בשטח מדינת ישראל.

"הפעילות נועדה להסיר איומים, לפגוע בשליטת חמאס במרחב ובתוכניתו לקדם פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל" נמסר. "כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".