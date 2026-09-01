בליכוד מכחישים: "שרה נתניהו מעולם לא טענה לקונספירציה"

יום אחרי הראיון בערוץ 14 שעורר סערה נרחבת, בליכוד פרסמו הערב (שלישי) הודעה בה הכחישו את ההאשמות נגד שרה נתניהו וטענו כי היא לא הדהדה תיאוריות קונספירציה על ה-7 באוקטובר. בדבריהם תקפו בחריפות את יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, זאת בעקבות איומו בתביעה נגד רעיית ראש הממשלה על הדברים נגדו.

"אנו עדים למופע שוביניסטי בריוני ואלים מצד יאיר גולן ואחרים, ולא בפעם הראשונה" נאמר בהודעת הליכוד. "כל זאת כדי להסיט את תשומת הלב מהנושאים האמיתיים והחשובים שעליהם דיברה רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו בראיון. אותו יאיר גולן שעמד בראש אלפי אנשים שביצעו מצור תוקפני ופראי שלא נראה כמותו נגד אף רעיית ראש ממשלה מעולם".

לדבריהם, "בניגוד להנדסת התודעה של תקשורת השמאל, שרה נתניהו מעולם לא טענה לקונספירציה בעניין ה-7 באוקטובר, היא אמרה בראיון את ההפך הגמור. גולן הוא איש שמאל קיצוני שהשווה את מדינת ישראל לנאצים, שאמר שחיילי צה״ל הורגים תינוקות כתחביב, שהוביל את הסרבנות בצה״ל, ושאיזנקוט חייב לצרף אותו כדי להקים ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות".