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חדשות פוליטי מדיני

מביך: מה באמת חושב פייגלין על סמוטריץ'?

פייגלין וסמוטריץ' צפויים להודיע הערב על איחוד בין 2 המפלגות - אלא שבעבר השניים החליפו לא מעט עקיצות ואמירות קשות אחד על השני

19:13
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משה פייגלין (גילי יערי/פלאש90)

יו"ר מפלגת 'זהות' משה פייגלין, ויו"ר מפלגת 'הציונות הדתית' שר האוצר בצלאל סמוטריץ, צפויין להודיע הערב (שלישי) על איחוד בין 2 המפלגות.

אלא שמעבר למופע החיוכים, לחיצות הידיים וההסכמות שנראה הערב, יש לא מעט אמירות של פייגלין נגד סמוטריץ' וההיפך במרוצת השנים.

לפני מספר שנים הטיח פייגלין בסמוטריץ': "אתה יושב במפלגה שהעומד בראשה רקד עם חיילים שהחריבו את גוש קטיף ואמר לחיילים לבצע כל פקודה. גוש קטיף חרב בגלל האידאולוגיה שלך".

פייגלין המשיך ואמר: "הוא חושב שהקב"ה יוצא לחופשה בבחירות, כך הלכות לשון הרע ושולחן ערוך מוכשרות, בלבד שיוכל לחמם את כיסאו בכנסת – זה האיש, שמתהדר בחרד"ליותו.

אתה יושב בממשלה שהחריבה ארבע בתים ביהודה ושמרון רק בחודש האחרון, נתנה משוריינים לאבו מאזן והפסידה במלחמה – אתה נותן להם גיבוי. העסק הזה רשום על שמך ועכשיו אני החלפתי את האידאולוגיה שלי?!"

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בנוסף, לפני מספר שנים התבטא סמוטריץ' בחריפות נגד פייגלין ואמר ברדיו 'גלי ישראל': "הוא אדם חסר אחראיות, הוא מגלומן שמשחק אותה סטיב ג'ובס נחמד במודעות".

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