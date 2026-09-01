מביך: מה באמת חושב פייגלין על סמוטריץ'?

יו"ר מפלגת 'זהות' משה פייגלין, ויו"ר מפלגת 'הציונות הדתית' שר האוצר בצלאל סמוטריץ, צפויין להודיע הערב (שלישי) על איחוד בין 2 המפלגות.

אלא שמעבר למופע החיוכים, לחיצות הידיים וההסכמות שנראה הערב, יש לא מעט אמירות של פייגלין נגד סמוטריץ' וההיפך במרוצת השנים.

לפני מספר שנים הטיח פייגלין בסמוטריץ': "אתה יושב במפלגה שהעומד בראשה רקד עם חיילים שהחריבו את גוש קטיף ואמר לחיילים לבצע כל פקודה. גוש קטיף חרב בגלל האידאולוגיה שלך".

פייגלין המשיך ואמר: "הוא חושב שהקב"ה יוצא לחופשה בבחירות, כך הלכות לשון הרע ושולחן ערוך מוכשרות, בלבד שיוכל לחמם את כיסאו בכנסת – זה האיש, שמתהדר בחרד"ליותו.

אתה יושב בממשלה שהחריבה ארבע בתים ביהודה ושמרון רק בחודש האחרון, נתנה משוריינים לאבו מאזן והפסידה במלחמה – אתה נותן להם גיבוי. העסק הזה רשום על שמך ועכשיו אני החלפתי את האידאולוגיה שלי?!"