נתניהו מאשר: ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס נעצר בעזה

ראש הממשלה נתניהו בכנס בנימין ( נתן קון )

עכשיו זה רשמי: ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כעת (שלישי) כי ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס נתפס היום סמוך לביתו בעזה. בדבריו נתניהו שיבח את כוחות צה"ל ושב"כ על הפעולה. "אני מברך את שב"כ וצה"ל שבפעולה נועזת עצרו היום את ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בסמוך לביתו בעזה" אמר נתניהו. "הוא אחד מראשי חמאס הבכירים ביותר, והיה אחראי על הסתרת ושינוע חטופינו, על הסתרת בכירי חמאס ועל בניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור".

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נתניהו הוסיף וציין כי "לאחרונה הוא עסק בניסיונות להשיב את המשילות של חמאס בעזה, בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה וסייע בביצוע פעולות טרור נגד כוחותינו ואזרחינו".

בסיכום נתניהו הדגיש: "ההנחיה שלי ברורה: מדינת ישראל תמשיך לרדוף את כל ראשי החמאס ואת כל מי שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר".