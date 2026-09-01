סרוגים
עכשיו זה רשמי

נתניהו מאשר: ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס נעצר בעזה

ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כי ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס נעצר בעזה: "הוא אחד מראשי חמאס הבכירים ביותר, והיה אחראי על הסתרת ושינוע חטופינו"

18:47
3 תגובות
ראש הממשלה נתניהו בכנס בנימין (נתן קון)

עכשיו זה רשמי: ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כעת (שלישי) כי ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס נתפס היום סמוך לביתו בעזה. בדבריו נתניהו שיבח את כוחות צה"ל ושב"כ על הפעולה.

"אני מברך את שב"כ וצה"ל שבפעולה נועזת עצרו היום את ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בסמוך לביתו בעזה" אמר נתניהו. "הוא אחד מראשי חמאס הבכירים ביותר, והיה אחראי על הסתרת ושינוע חטופינו, על הסתרת בכירי חמאס ועל בניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור".

חדשות סרוגים

נתניהו הוסיף וציין כי "לאחרונה הוא עסק בניסיונות להשיב את המשילות של חמאס בעזה, בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה וסייע בביצוע פעולות טרור נגד כוחותינו ואזרחינו".

בסיכום נתניהו הדגיש: "ההנחיה שלי ברורה: מדינת ישראל תמשיך לרדוף את כל ראשי החמאס ואת כל מי שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר".

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
3
אורח
לפני שעתיים

שאפו ענק לכל הנוגעים בפעולה הנועזת ה'יתברך ישמור ויגן עליהם
הצטרפו אלינו