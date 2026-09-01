הג'וב היוקרתי של ראש השב"כ לשעבר רונן בר 

ראש השב״כ לשעבר רונן בר מייעץ לחברת סייבר שעובדת עם גוף ביטחון ישראלי ומסייעת לו לדחוק השפעה זרה על הבחירות לכנסת, כך דיווח היום (שלישי) עמיאל ירחי ב-i24.
על פי הדיווח מדובר בחברת SpringAI שהקימו יוצאי 8200.
מטעם החברה נמסר: חברת ספרינג מסייעת למדינות להגן על עצמן מפני השפעה אלגוריתמית מעצמתית זרה (סינית, רוסית, איראנית ועוד). החברה זיהתה הטייה אלגוריתמית סינית במגוון מדינות ועזרה להן להתגונן מפניה.
במסגרת בנית יכולות ההגנה המדינתיות אנו מתייעצים עם ראשי ארגוני מודיעין וביטחון בארץ ובעולם.
ככל המדינות הדמוקרטיות, מדינת ישראל נמצאת כיום תחת קמפייני השפעה מעצמתיים שמכוונים כנגד ממשלת ישראל ומוסדות המדינה. מרונן בר לא נמסרה תגובה.
שעל המחדל ב 7/10 הבנאדם צריך להיות בכלא....