הג'וב היוקרתי של ראש השב"כ לשעבר רונן בר 

רונן בר ( (צילום: אוליביה פיטוסי / פלאש90) )

‏ראש השב״כ לשעבר רונן בר מייעץ לחברת סייבר שעובדת עם גוף ביטחון ישראלי ומסייעת לו לדחוק השפעה זרה על הבחירות לכנסת, כך דיווח היום (שלישי) עמיאל ירחי ב-i24.

על פי הדיווח מדובר בחברת SpringAI שהקימו יוצאי 8200. מטעם החברה נמסר: חברת ספרינג מסייעת למדינות להגן על עצמן מפני השפעה אלגוריתמית מעצמתית זרה (סינית, רוסית, איראנית ועוד). החברה זיהתה הטייה אלגוריתמית סינית במגוון מדינות ועזרה להן להתגונן מפניה. ‏במסגרת בנית יכולות ההגנה המדינתיות אנו מתייעצים עם ראשי ארגוני מודיעין וביטחון בארץ ובעולם. ‏ככל המדינות הדמוקרטיות, מדינת ישראל נמצאת כיום תחת קמפייני השפעה מעצמתיים שמכוונים כנגד ממשלת ישראל ומוסדות המדינה. מרונן בר לא נמסרה תגובה.