השפלה לחמאס: ראש הביטחון הכללי ברגע המעצר

המחבל שנעצר ( שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים )

שעות אחרי הדיווח על חטיפתו של מועין אלעראביד, ראש הביטחון הכללי של חמאס, בארגון הטרור הכחישו את הטענות ואמרו כי הוא לא נעצר. כעת (שלישי) פורסמה תמונה של המחבל הבכיר ברגעי המעצר שלו - אשר מוכיחה את הצלחת המבצע החריג בלב עזה. ראש הביטחון הכללי נשחב כאחד הגורמים הבכירים ביותר של חמאס ברצועה, ואחד הגורמים המשפיעים ביותר בפעילות חמאס בעזה. ניתן להשוות את התפקיד למקביל לראש שירות הביטחון הכללי בישראל, כשמדובר על גורם בעל ידע אינטימי ועמוק אל פעילות כל אגפי חמאס ברצועה ומעבר לה, והרבה יותר מכך - גורם מפתח במנגנוני המודיעין של חמאס וגופי הדיכוי כנגד אזרחים אשר מבצעים עינויים וחקירות של עזתים המתנגדים לחמאס.

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על פי דיווחים ברצועה, מיליציה עזתית חמושה הפועלת בשיתוף עם צה"ל הייתה זו שביצעה את המתקפה הראשונית. על פי תיעודים שפורסמו היא נכנסה לעיר עזה על גבי אופנועים, וניסתה לחטוף את המחבל הבכיר - כשבמקום התפתח קרב יריות אינטנסיבי.

בחמאס הכחישו תחילה את הצלחת המבצע, וטענו כי בכלל היה ניסיון לחסל את הבכיר שנבלם, אך בהמשך הארגון פרסם הודעה נוספת שבו קרא למדינות העולם לגנות את הפעילות. "אנו קוראים לממשל האמריקני ולמדינות המתווכות לגנות את פשעי הכיבוש ולפעול באופן מיידי כדי לעצור את הפרותיו ולחייב אותו ליישם את הסעיפים של הסכם הפסקת האש" נמסר."אנו דורשים מהקהילה הבין-לאומית, ובמיוחד ממועצת הביטחון, לנקוט צעדים דחופים כדי לעצור את פשעי הכיבוש נגד אזרחים ולהעמיד לדין את האחראים בפני גופים משפטיים בין-לאומיים".