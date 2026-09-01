בפתח דבריו התייחס ראש העיר לאירועים שהתרחשו אתמול בסמוך לבית הספר ולמעשי הוונדליזם במקום, גינה את הדברים והבהיר כי לא תינתן כל לגיטימציה לאלימות ולפגיעה במוסדות חינוך בעיר.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון:

“כראש עיר אני מגנה ומוקיע כל התקפה, הפגנה לא חוקית, ולבטח אלימות. לא אתן שזה יקרה בעיר!

ראיתי זאת בכאב, ופניתי למפקד מחוז ירושלים במשטרה וביקשתי ממנו שהמשטרה תגיע לכאן, וכך נעשה. עובדי עיריית ירושלים פעלו לאורך הלילה ותיקנו את הנזקים.

בירושלים חיים זה לצד זה, ולא אחד על חשבון האחר. לא ניתן לאלימות להרים ראש בעיר הזאת. בית הספר הניסויי ארגנטינה הוא חלק מירושלים, ואנחנו כאן הבוקר כדי לפתוח את שנת הלימודים ולהבטיח לתלמידים ולצוותי החינוך שהם יוכלו ללמוד ולפעול כאן בביטחון.”

במהלך הלילה פעלו צוותי עיריית ירושלים לתיקון הנזקים שנגרמו במקום, ובבוקר נפתחה שנת הלימודים בבית הספר כסדרה.

לפני שעה קלה, ראש העיר שוחח עם הנהלת בית הספר, צוותי החינוך והתלמידים ואיחל להם שנת לימודים מוצלחת, בטוחה ופורייה.